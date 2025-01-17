https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994251668.html

Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне, заявил Пезешкиан

Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне, заявил Пезешкиан

Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне и не прислушиваться к советам заокеанских стран, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:47:00+03:00

2025-01-17T17:47:00+03:00

2025-01-17T18:33:00+03:00

россия

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_d8d8b61be0677a37863a3c7fd9993287.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне и не прислушиваться к советам заокеанских стран, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан."Мы убеждены, что в нашем регионе мы можем сотрудничать без влияния извне, без игроков вне региона... Мы можем сказать, что мы можем не прислушиваться к советам заокеанских стран", - сказал Пезешкиан на итоговой пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/dogovor-1994264198.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире