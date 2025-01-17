https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994251668.html
Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне, заявил Пезешкиан
Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне, заявил Пезешкиан
Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне и не прислушиваться к советам заокеанских стран, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:47:00+03:00
2025-01-17T17:47:00+03:00
2025-01-17T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне и не прислушиваться к советам заокеанских стран, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан."Мы убеждены, что в нашем регионе мы можем сотрудничать без влияния извне, без игроков вне региона... Мы можем сказать, что мы можем не прислушиваться к советам заокеанских стран", - сказал Пезешкиан на итоговой пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире
Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, В мире
Россия и Иран могут сотрудничать без влияния извне, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: России и Ирану для сотрудничества не нужны советы из-за океана