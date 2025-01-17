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БРИКС и ШОС дают новые возможности для взаимодействия, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.01.2025
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17:40 17.01.2025 (обновлено: 17:58 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994248965.html
БРИКС и ШОС дают новые возможности для взаимодействия, заявил Пезешкиан
БРИКС и ШОС дают новые возможности для взаимодействия, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.01.2025
БРИКС и ШОС дают новые возможности для взаимодействия, заявил Пезешкиан
Изменения, связанные с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, представляют новые возможности и потенциал для взаимодействия России и Ирана,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:40:00+03:00
2025-01-17T17:58:00+03:00
брикс
в мире
россия
иран
масуд пезешкиан
шос
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Изменения, связанные с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, представляют новые возможности и потенциал для взаимодействия России и Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан."Изменения, которые происходят в нашем регионе с учетом роли новых организаций и структур, как БРИКС, как ШОС - действительно, это новые возможности, новый потенциал для обеих стран чтобы взаимодействовать в дальнейшем. Активное участие Ирана и России в этих новых региональных структурах имеет большое значение для всех нас", - сказал президент Ирана, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-иранских переговоров с участием президентов стран.Пезешкиан в пятницу находится в России с официальным визитом, в рамках которого состоялись переговоры в узком и широком составах. После переговоров в Кремле президенты Ирана и России подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
https://ria.ru/20250117/putin-1994254794.html
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брикс, в мире, россия, иран, масуд пезешкиан, шос, владимир путин
БРИКС, В мире, Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, ШОС, Владимир Путин
БРИКС и ШОС дают новые возможности для взаимодействия, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: изменения в БРИКС и ШОС дают новые возможности для взаимодействия

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Изменения, связанные с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС, представляют новые возможности и потенциал для взаимодействия России и Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
"Изменения, которые происходят в нашем регионе с учетом роли новых организаций и структур, как БРИКС, как ШОС - действительно, это новые возможности, новый потенциал для обеих стран чтобы взаимодействовать в дальнейшем. Активное участие Ирана и России в этих новых региональных структурах имеет большое значение для всех нас", - сказал президент Ирана, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-иранских переговоров с участием президентов стран.
Пезешкиан в пятницу находится в России с официальным визитом, в рамках которого состоялись переговоры в узком и широком составах. После переговоров в Кремле президенты Ирана и России подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин
Вчера, 17:57
 
БРИКСВ миреРоссияИранМасуд ПезешкианШОСВладимир Путин
 
 
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