https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994248274.html

Иран выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной

Иран выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной - РИА Новости, 17.01.2025

Иран выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной

Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:38:00+03:00

2025-01-17T17:38:00+03:00

2025-01-17T17:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан."Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией. Мы должны уважать друг друга. Конечно, западные страны не должны заставлять других подчиняться себе", - сказал Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20250117/putin-1994253832.html

россия

украина

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2025

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россия, в мире, украина, иран, масуд пезешкиан