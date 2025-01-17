https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994248274.html
Иран выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной
Иран выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной - РИА Новости, 17.01.2025
Иран выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной
Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:38:00+03:00
2025-01-17T17:38:00+03:00
2025-01-17T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной, заявил президент республики Масуд Пезешкиан."Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией. Мы должны уважать друг друга. Конечно, западные страны не должны заставлять других подчиняться себе", - сказал Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
https://ria.ru/20250117/putin-1994253832.html
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россия, в мире, украина, иран, масуд пезешкиан
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Иран, Масуд Пезешкиан
Иран выступил за разрешение конфликта между Россией и Украиной
Пезешкиан: Иран выступает за разрешение конфликта между Россией и Украиной