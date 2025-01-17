https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994198079.html
Пезешкиан перед встречей с Путиным переговорил с верховным лидером Ирана
Пезешкиан перед встречей с Путиным переговорил с верховным лидером Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Пезешкиан перед встречей с Путиным переговорил с верховным лидером Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что перед встречей поговорил с верховным лидером Ирана Али Хаменеи,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:22:00+03:00
2025-01-17T14:22:00+03:00
2025-01-17T15:38:00+03:00
иран
россия
масуд пезешкиан
политика
владимир путин
али хаменеи
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что перед встречей поговорил с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул важность развития отношений с Россией."Я должен вам сказать, что сегодня перед визитом я поговорил с верховным руководителем Исламской Республики, и действительно в этом разговоре он подчеркивал важность развития всесторонних отношений с Российской Федерацией", - сказал он в ходе встречи с Путиным.Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, масуд пезешкиан, политика, владимир путин, али хаменеи
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Политика, Владимир Путин, Али Хаменеи
Пезешкиан перед встречей с Путиным переговорил с верховным лидером Ирана
Пезешкиан говорил с верховным лидером Ирана Хаменеи перед встречей с Путиным