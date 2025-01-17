https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994198079.html

Пезешкиан перед встречей с Путиным переговорил с верховным лидером Ирана

Пезешкиан перед встречей с Путиным переговорил с верховным лидером Ирана - РИА Новости, 17.01.2025

Пезешкиан перед встречей с Путиным переговорил с верховным лидером Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что перед встречей поговорил с верховным лидером Ирана Али Хаменеи,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:22:00+03:00

2025-01-17T14:22:00+03:00

2025-01-17T15:38:00+03:00

иран

россия

масуд пезешкиан

политика

владимир путин

али хаменеи

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что перед встречей поговорил с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул важность развития отношений с Россией."Я должен вам сказать, что сегодня перед визитом я поговорил с верховным руководителем Исламской Республики, и действительно в этом разговоре он подчеркивал важность развития всесторонних отношений с Российской Федерацией", - сказал он в ходе встречи с Путиным.Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, масуд пезешкиан, политика, владимир путин, али хаменеи