https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994197656.html

Пезешкиан выразил радость по поводу сотрудничества с Россией

Пезешкиан выразил радость по поводу сотрудничества с Россией - РИА Новости, 17.01.2025

Пезешкиан выразил радость по поводу сотрудничества с Россией

Иран доволен сотрудничеством с Россией по двусторонним вопросам и взаимодействием на международнорй арене, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:21:00+03:00

2025-01-17T14:21:00+03:00

2025-01-17T14:44:00+03:00

россия

иран

тегеран (город)

масуд пезешкиан

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Иран доволен сотрудничеством с Россией по двусторонним вопросам и взаимодействием на международнорй арене, заявил президент республики Масуд Пезешкиан."Как мы отметили, наше взаимодействие не только в регионе, на международной арене, а также в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота - все это радует нас", - сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным."Мы перед визитом в Москву рассмотрели также ряд достигнутых договоренностей и соглашений, которые между нашими странами есть, были небольшие ошибки и, так скажем, задержки. Мы старались всячески устранять эти ошибки и задержки. Рад заявить, что наши министры и эксперты обсуждают все вопросы, которые пока еще на повестке дня и я уверен, что в течении сегодняшнего дня они договорятся о том, как могут продвинуть эти вопросы", - подчеркнул Пезешкиан.Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

https://ria.ru/20250117/iran-1994197393.html

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россия, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, владимир путин, политика