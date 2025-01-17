Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан выразил радость по поводу сотрудничества с Россией - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 17.01.2025 (обновлено: 14:44 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994197656.html
Пезешкиан выразил радость по поводу сотрудничества с Россией
Пезешкиан выразил радость по поводу сотрудничества с Россией - РИА Новости, 17.01.2025
Пезешкиан выразил радость по поводу сотрудничества с Россией
Иран доволен сотрудничеством с Россией по двусторонним вопросам и взаимодействием на международнорй арене, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:21:00+03:00
2025-01-17T14:44:00+03:00
россия
иран
тегеран (город)
масуд пезешкиан
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994190234_137:284:2513:1621_1920x0_80_0_0_855f0a707abd8092db29fb4e7dbd095a.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Иран доволен сотрудничеством с Россией по двусторонним вопросам и взаимодействием на международнорй арене, заявил президент республики Масуд Пезешкиан."Как мы отметили, наше взаимодействие не только в регионе, на международной арене, а также в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота - все это радует нас", - сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным."Мы перед визитом в Москву рассмотрели также ряд достигнутых договоренностей и соглашений, которые между нашими странами есть, были небольшие ошибки и, так скажем, задержки. Мы старались всячески устранять эти ошибки и задержки. Рад заявить, что наши министры и эксперты обсуждают все вопросы, которые пока еще на повестке дня и я уверен, что в течении сегодняшнего дня они договорятся о том, как могут продвинуть эти вопросы", - подчеркнул Пезешкиан.Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
https://ria.ru/20250117/iran-1994197393.html
россия
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994190234_0:0:2650:1989_1920x0_80_0_0_58d22892948c3b558b2d64488584079d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, владимир путин, политика
Россия, Иран, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Политика
Пезешкиан выразил радость по поводу сотрудничества с Россией

Пезешкиан заявил, что взаимодействие с Россией радует Тегеран

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Иран доволен сотрудничеством с Россией по двусторонним вопросам и взаимодействием на международнорй арене, заявил президент республики Масуд Пезешкиан.
"Как мы отметили, наше взаимодействие не только в регионе, на международной арене, а также в плане двустороннего взаимодействия, развития товарооборота - все это радует нас", - сказал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы перед визитом в Москву рассмотрели также ряд достигнутых договоренностей и соглашений, которые между нашими странами есть, были небольшие ошибки и, так скажем, задержки. Мы старались всячески устранять эти ошибки и задержки. Рад заявить, что наши министры и эксперты обсуждают все вопросы, которые пока еще на повестке дня и я уверен, что в течении сегодняшнего дня они договорятся о том, как могут продвинуть эти вопросы", - подчеркнул Пезешкиан.
Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин оценил важность нового договора между Россией и Ираном
Вчера, 14:20
 
РоссияИранТегеран (город)Масуд ПезешкианВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала