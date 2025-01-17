https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994194176.html

Пезешкиан прибыл в Кремль

Пезешкиан прибыл в Кремль - РИА Новости, 17.01.2025

Пезешкиан прибыл в Кремль

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль, где состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2025

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россия

масуд пезешкиан

владимир путин

дмитрий песков

иран

москва

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль, где состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с Пезешкианом в Кремль прибыла иранская делегация. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российско-иранские переговоры пройдут сначала в расширенном составе, затем президенты двух стран смогут переговорить в формате тет-а-тет.

https://ria.ru/20250117/putin-1994196153.html

россия

иран

москва

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Прибытие президента Ирана в Кремль для проведения переговоров с Путиным Президент Ирана приехал в Кремль, где проведет переговоры с Путиным 2025-01-17T14:10 true PT0M19S

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россия, масуд пезешкиан, владимир путин, дмитрий песков, иран, москва