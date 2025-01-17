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Пезешкиан прибыл в Кремль - РИА Новости, 17.01.2025
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14:10 17.01.2025 (обновлено: 14:20 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994194176.html
Пезешкиан прибыл в Кремль
Пезешкиан прибыл в Кремль - РИА Новости, 17.01.2025
Пезешкиан прибыл в Кремль
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль, где состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2025
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2025-01-17T14:20:00+03:00
россия
масуд пезешкиан
владимир путин
дмитрий песков
иран
москва
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль, где состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с Пезешкианом в Кремль прибыла иранская делегация. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российско-иранские переговоры пройдут сначала в расширенном составе, затем президенты двух стран смогут переговорить в формате тет-а-тет.
https://ria.ru/20250117/putin-1994196153.html
россия
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Прибытие президента Ирана в Кремль для проведения переговоров с Путиным
Президент Ирана приехал в Кремль, где проведет переговоры с Путиным
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россия, масуд пезешкиан, владимир путин, дмитрий песков, иран, москва
Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Иран, Москва
Пезешкиан прибыл в Кремль

Пезешкиан прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль, где состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с Пезешкианом в Кремль прибыла иранская делегация. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российско-иранские переговоры пройдут сначала в расширенном составе, затем президенты двух стран смогут переговорить в формате тет-а-тет.
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РоссияМасуд ПезешкианВладимир ПутинДмитрий ПесковИранМосква
 
 
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