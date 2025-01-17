https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994167281.html

Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 17.01.2025

Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся с визитом в Москве, возложил венок к Могиле неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2025

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2025-01-17T12:34:00+03:00

2025-01-17T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся с визитом в Москве, возложил венок к Могиле неизвестного солдата, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о прибытии самолета иранского лидера в столичный аэропорт "Внуково-2". Встречали иранского президента министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев. Согласно информации из Кремля, в пятницу состоятся переговоры российского президента Владимира Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.

https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994147584.html

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Президент Ирана возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве Прилетевший в Россию президент Ирана возложил цветы к Могиле неизвестного солдата 2025-01-17T12:34 true PT0M19S

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россия, иран, москва, масуд пезешкиан, сергей цивилев, андрей руденко, политика