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Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе - РИА Новости, 17.01.2025
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11:12 17.01.2025 (обновлено: 11:31 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994147584.html
Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе
Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе - РИА Новости, 17.01.2025
Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший в Москву с целью подписания договора о стратегическом партнерстве с Россией, планирует обсудить в ходе своего визита... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:12:00+03:00
2025-01-17T11:31:00+03:00
москва
сирия
иран
масуд пезешкиан
казем джалали
политика
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший в Москву с целью подписания договора о стратегическом партнерстве с Россией, планирует обсудить в ходе своего визита события в регионе Ближнего Востока и мире, в том числе в Сирии, секторе Газа и в Закавказье, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения."Центральным моментом этого визита является подписание договора о стратегическом партнерстве между двумя странами, однако, естественно, эта возможность будет использована для обсуждения различных аспектов отношений двух стран, событий в регионе, в том числе изменений в Западной Азии, в частности, в Сирии и Газе, событий в Закавказье и в Центральной Азии, а также событий на международной арене", – сказал Багаи.Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://ria.ru/20250116/iran-1994094930.html
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москва, сирия, иран, масуд пезешкиан, казем джалали, политика
Москва, Сирия, Иран, Масуд Пезешкиан, Казем Джалали, Политика
Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе

МИД Ирана: Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший в Москву с целью подписания договора о стратегическом партнерстве с Россией, планирует обсудить в ходе своего визита события в регионе Ближнего Востока и мире, в том числе в Сирии, секторе Газа и в Закавказье, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Посол Ирана прокомментировал планируемый договор о партнерстве с Россией
16 января, 23:09
"Центральным моментом этого визита является подписание договора о стратегическом партнерстве между двумя странами, однако, естественно, эта возможность будет использована для обсуждения различных аспектов отношений двух стран, событий в регионе, в том числе изменений в Западной Азии, в частности, в Сирии и Газе, событий в Закавказье и в Центральной Азии, а также событий на международной арене", – сказал Багаи.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
Вчера, 00:08
 
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