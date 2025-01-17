Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе
МИД Ирана: Пезешкиан планирует обсудить в Москве события в Сирии и Газе
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший в Москву с целью подписания договора о стратегическом партнерстве с Россией, планирует обсудить в ходе своего визита события в регионе Ближнего Востока и мире, в том числе в Сирии, секторе Газа и в Закавказье, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении к территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
"Центральным моментом этого визита является подписание договора о стратегическом партнерстве между двумя странами, однако, естественно, эта возможность будет использована для обсуждения различных аспектов отношений двух стран, событий в регионе, в том числе изменений в Западной Азии, в частности, в Сирии и Газе, событий в Закавказье и в Центральной Азии, а также событий на международной арене", – сказал Багаи.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
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