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Президент Ирана прибыл в Россию - РИА Новости, 17.01.2025
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10:19 17.01.2025 (обновлено: 11:25 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994138137.html
Президент Ирана прибыл в Россию
Президент Ирана прибыл в Россию - РИА Новости, 17.01.2025
Президент Ирана прибыл в Россию
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 17.01.2025
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россия
масуд пезешкиан
сергей цивилев
москва
иран
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Встречали иранского президента министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.В конце декабря иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что лидер Ирана посетит Москву 17 января. Как сообщала позднее пресс-служба Кремля, у иранского президента запланирована встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным.Лидеры двух стран должны подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который призван заменить действующий на данный момент между Россией и Ираном документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://ria.ru/20250116/putin-1994086154.html
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Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву
Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет сел в столичном "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита у Пезешкиана запланирована встреча с Путиным.
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россия, масуд пезешкиан, сергей цивилев, москва, иран, андрей руденко
Россия, Масуд Пезешкиан, Сергей Цивилев, Москва, Иран, Андрей Руденко
Президент Ирана прибыл в Россию

Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Россию

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Встречали иранского президента министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Путин и Пезешкиан обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы
16 января, 21:06
В конце декабря иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что лидер Ирана посетит Москву 17 января. Как сообщала позднее пресс-служба Кремля, у иранского президента запланирована встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Лидеры двух стран должны подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который призван заменить действующий на данный момент между Россией и Ираном документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
16 января, 20:51
 
РоссияМасуд ПезешкианСергей ЦивилевМоскваИранАндрей Руденко
 
 
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