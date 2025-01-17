https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994138137.html

Президент Ирана прибыл в Россию

Президент Ирана прибыл в Россию - РИА Новости, 17.01.2025

Президент Ирана прибыл в Россию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 17.01.2025

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россия

масуд пезешкиан

сергей цивилев

москва

иран

андрей руденко

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Встречали иранского президента министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.В конце декабря иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что лидер Ирана посетит Москву 17 января. Как сообщала позднее пресс-служба Кремля, у иранского президента запланирована встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным.Лидеры двух стран должны подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который призван заменить действующий на данный момент между Россией и Ираном документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.

https://ria.ru/20250116/putin-1994086154.html

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россия

москва

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет сел в столичном "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита у Пезешкиана запланирована встреча с Путиным. 2025-01-17T10:19 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, масуд пезешкиан, сергей цивилев, москва, иран, андрей руденко