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Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция - РИА Новости, 17.01.2025
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибывает в Москву с государственным визитом. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:19:00+03:00
2025-01-17T10:19:00+03:00
2025-01-17T10:19:00+03:00
москва
иран
масуд пезешкиан
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибывает в Москву с государственным визитом.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994121051_0:0:869:652_1920x0_80_0_0_9d5506a13d94416f75b38beaea7b9321.jpg
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву
2025-01-17T10:19
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PT28M04S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, иран, масуд пезешкиан, видео
Москва, Иран, Масуд Пезешкиан
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибывает в Москву с государственным визитом.
2025-01-17T10:19
true
PT28M04S
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибывает в Москву с государственным визитом.