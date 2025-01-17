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Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция - РИА Новости, 17.01.2025
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10:19 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994121512.html
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция - РИА Новости, 17.01.2025
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибывает в Москву с государственным визитом. РИА Новости, 17.01.2025
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москва
иран
масуд пезешкиан
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибывает в Москву с государственным визитом.
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Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву
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москва, иран, масуд пезешкиан, видео
Москва, Иран, Масуд Пезешкиан
Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибывает в Москву с государственным визитом.
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Прибытие президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Трансляция

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибывает в Москву с государственным визитом.
 
МоскваИранМасуд Пезешкиан
 
 
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