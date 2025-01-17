https://ria.ru/20250117/peregovory-1994257492.html

Россия удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил Путин

Россия удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025

Россия удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил Путин

Российская сторона удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:07:00+03:00

2025-01-17T18:07:00+03:00

2025-01-17T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. По итогам российско-иранских переговоров главы государств выступили с заявлениями для прессы. "В целом состоявшаяся сверка часов по всем этим и другим региональным вопросам была, на наш взгляд, весьма полезной и своевременной. В заключение хочу подчеркнуть, что мы удовлетворены итогами нынешних переговоров", - сказал Путин.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан