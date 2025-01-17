https://ria.ru/20250117/peregovory-1994257492.html
Россия удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил Путин
Россия удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
Россия удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил Путин
Российская сторона удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:07:00+03:00
2025-01-17T18:07:00+03:00
2025-01-17T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. По итогам российско-иранских переговоров главы государств выступили с заявлениями для прессы. "В целом состоявшаяся сверка часов по всем этим и другим региональным вопросам была, на наш взгляд, весьма полезной и своевременной. В заключение хочу подчеркнуть, что мы удовлетворены итогами нынешних переговоров", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
Цены на нефть, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия удовлетворена итогами переговоров с Ираном, заявил Путин
Путин заявил, что российская сторона удовлетворена итогами переговоров с Ираном