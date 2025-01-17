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Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция - РИА Новости, 17.01.2025
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12:39 17.01.2025
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Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция
Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция - РИА Новости, 17.01.2025
Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. РИА Новости, 17.01.2025
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иран
россия
масуд пезешкиан
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
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Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом
8842379 17.01.2025 17 января 2025. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан (слева) во время встречи в Москве. Вячеслав Прокофьев / POOL
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иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, видео
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
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Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
 
ИранРоссияМасуд ПезешкианВладимир Путин
 
 
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