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Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция
Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция - РИА Новости, 17.01.2025
Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:39:00+03:00
2025-01-17T12:39:00+03:00
2025-01-17T12:39:00+03:00
иран
россия
масуд пезешкиан
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
иран
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом
8842379 17.01.2025 17 января 2025. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан (слева) во время встречи в Москве. Вячеслав Прокофьев / POOL
2025-01-17T12:39
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иран, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, видео
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
2025-01-17T12:39
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PT65M41S
Переговоры Путина с президентом Ирана Пезешкианом. Трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.