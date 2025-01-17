https://ria.ru/20250117/ovchinskiy-1994058794.html

Овчинский: на севере-западе Москвы подобрали семь площадок для реновации

Овчинский: на севере-западе Москвы подобрали семь площадок для реновации - РИА Новости, 17.01.2025

Овчинский: на севере-западе Москвы подобрали семь площадок для реновации

Семь стартовых площадок для возведения жилья в рамках программы реновации подобрали в Северо-Западном округе Москвы, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:15:00+03:00

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2025-01-17T11:15:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Семь стартовых площадок для возведения жилья в рамках программы реновации подобрали в Северо-Западном округе Москвы, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В трех районах Северо-Западного административного округа город суммарно подобрал семь новых стартовых площадок. На них возведут жилье общей площадью квартир свыше 66 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить переселение примерно 2,4 тысячи жителей. ", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Как он отметил, в Покровском-Стрешневе возведут свыше 25 тысяч квадратных метров жилья, а в Щукине запланирован жилой комплекс суммарной площадью квартир около 8 тысяч "квадратов".Всего, как добавил Овчинский, в Москве по реновации подобраны 662 стартовые площадки, общая мощность которых составляет 11 миллионов квадратных метров.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250116/ovchinskiy-1993915284.html

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