https://ria.ru/20250117/otravleniya-1994199839.html

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах - РИА Новости, 17.01.2025

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах

16 января стало известно о массовом отравлении в санатории "Сосновый бор" в Красноярском крае. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:45:00+03:00

2025-01-17T09:45:00+03:00

2025-01-17T15:11:00+03:00

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202516 января стало известно о массовом отравлении в санатории "Сосновый бор" в Красноярском крае. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что зарегистрировано 33 человека с подозрением на острую кишечную инфекцию. В пресс-службе СК сообщали, что все постояльцы санатория Сосновый пожилого возраста, пострадавшие могли отравиться омлетом, следователи изъяли партию яиц. Работа санатория приостановлена. 2024В конце декабря в Перми произошло массовое отравление посетителей сети пекарен "Хлебница". За медицинской помощью обратились более 80 человек. По данным Роспотребнадзора, у заболевших острыми кишечными инфекциями выявили сальмонеллез. В ведомстве также сообщили, что проверки на производстве и в сети заведений выявили санитарные нарушения технологического процесса, маркировки инвентаря и другие проблемы. В результате районные суды Перми закрыли на срок до трех месяцев три пекарни "Хлебницы" и один заготовочный цех.18 декабря на базе отдыха "Сказка" в санаторно-курортной зоне Чернолучье Омской области произошло массовое отравление. Региональный Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил кишечную палочку в ресторане базы отдыха. Выяснилось, что там не соблюдали условия хранения продуктов, а персонал работал без результатов медосмотра и гигиенического обучения. Также у пяти сотрудников ресторана нашли РНК Norovirus 2-го генотипа. Отравление разной степени тяжести получили 42 гостя, включая 14 детей. 28 декабря Омский районный суд приостановил на 60 суток работу кафе на территории аквапарка в загородном комплексе "Сказка". В конце ноября управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило случаи отравления у посетителей ресторана "Токио Сити". По состоянию на 28 ноября было зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella. 3 декабря суды Санкт-Петербурга приостановили на 30 суток деятельность предприятия общепита, а также на 90 суток работу поставщика рыбной продукции для ресторана ООО "Гавань". В пресс-службе судов сообщили, что у ООО "Гавань" нашли следующие нарушения: не обеспечивается поточность технологических процессов; не осуществляется текущая дезинфекция; дезинфекция автотранспорта проводится с нарушением санитарных норм; поддоны для хранения рыбной продукции имеют повреждения, что не позволяет провести качественную уборку; неудовлетворительное санитарное содержание производственных помещений. 19 ноября в медицинские учреждения Красноярска были доставлены несколько учеников школы № 76 с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен диагноз – ротавирусная инфекция. По данным краевой прокуратуры, всего в местную поликлинику обратились 43 ученика школы. Двое детей получили медицинскую помощь в условиях стационара, остальные – амбулаторное лечение. (РИА Новости, 27 ноября 2024 года, 09:13) Проверка ведомства показала, что в день происшествия организатор питания предлагал детям макароны с запеченным сыром, на который не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, у сотрудников пищеблока красноярской школы обнаружили золотистый стафилококк. 14 ноября в Новочебоксарске (Чувашия) в медицинские учреждения обратились 19 детей из числа учащихся школы №4 и один учитель с жалобами на плохое состояние здоровья. Позднее число детей, обратившихся к врачам, увеличилось до 217 человек. Причиной заболевания стал норовирус у двух работников службы организации питания. Сотрудники Роспотребнадзора Чувашии обнаружили просроченные продукты и факты их неправильного хранения в школьном пищеблоке, деятельность организатора питания запрещена. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.14 октября власти Камчатского края сообщили, что в городе Елизово 35 учащихся и педагогов школы №1 были госпитализированы с отравлением. 24 октября пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщила, что причиной отравления школьников на Камчатке стала сальмонелла в яичной смеси, из которой делали блины для школы.5 октября Минздрав Якутии сообщил, что учащиеся начального звена получили пищевое отравление в спортивном лицее в селе Петровка Мегино-Кангаласского района республики. Как отметили в Следкоме республики, 30 детей в возрасте от восьми до 12 лет обратились в больницу с симптомами пищевой токсикоинфекции. Были госпитализированы 27 несовершеннолетних. 8 октября пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что в пробах детей выявили золотистый стафилококк. По данным ведомства, стафилококки также были выявлены в пробах от персонала пищеблока, в готовых блюдах, в смывах с окружающей среды. В ведомстве добавили, что учебное заведение перешло на дистанционный режим работы, а персонал пищеблока отправили на лечение. В середине сентября в Москве после посещения социальной столовой за медпомощью с признаками отравления обратился 31 человек, всего были признаны потерпевшими 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Гендиректор фирмы-поставщика еды был арестован. В конце августа в медучреждения города Баксан в Кабардино-Балкарии с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления массово обратились люди. По данным прокуратуры, всего за медпомощью обратились более 200 человек, более 60 были госпитализированы, в том числе 56 детей. По факту массового отравления граждан было возбуждено уголовное дело. 11 августа Департамент здравоохранения Югры информировал, что острая кишечная инфекция выявлена у 94 пациентов сургутского кардиоцентра, в медучреждении была приостановлена плановая госпитализация. В ведомстве поясняли, что пациенты отравились продуктами питания. Позже в окружном управлении Роспотребнадзора уточнили, что приняты меры по недопущению "распространения вспышки сальмонеллеза", в результате которой пострадало более 100 человек. В релизе управления отмечалось, что был установлен возбудитель и определен фактор передачи инфекции, это фаршированные перцы. В ходе расследования также выяснилось, что приготовление готовых блюд в пищеблоке диспансера осуществлялось с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. 21 августа кардиоцентр начал принимать плановых пациентов. 3 августа в детском лагере "Огонек" в городе Светлогорске под Калининградом более 30 детей заболели острой кишечной инфекцией. По информации Управления Роспотребнадзора Калининградской области, общее количество пострадавших - 32 ребенка, были госпитализированы пятеро. Заболевание протекало в основном в легкой форме. Детская смена была приостановлена. Как позднее уточнили в ведомстве, причиной массового отравления стал ротавирус. 21 июля Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что в городе Салаир Кемеровской области-Кузбасса 39 детей, отдыхающих в санатории-профилактории "Магистраль", обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. За медицинской помощью таже обратился один взрослый. Работа лагеря была приостановлена. Предварительной причиной отравления специалисты назвали норовирусную инфекцию. 15 июля межрегиональное управление Роспотребнадзора республики Крым и Севастополя сообщило, что из детского оздоровительного лагеря "Каламитский бриз" в Евпатории (Крым) были госпитализированы 26 несовершеннолетних. Из них 13 заболевших было выявлено активно в ходе медицинского наблюдения за контактными. Состояние детей оценивалось как удовлетворительное. В течение первых суток был установлен этиологический фактор заболевания – норовирусная инфекция.9 июля Минздрав Тывы сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тывы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Работа лагеря была приостановлена на 12 суток. Региональный Роспотребнадзор сообщал, что заболевшие ели неразрешенные для питания детей продукты: шаурму, шашлык, чипсы, привезенные в день закрытия первого сезона администрацией лагеря. По уточненным данным управления республиканского Роспотребнадзора всего заболели 96 человек, в том числе 93 ребенка. Проходили лечение в стационарных условиях 62 ребенка. В ходе расследования были выявлены также бессимптомные носители инфекции. 17 июля Минздрав республики сообщил, что все госпитализированные после отравления были выписаны из больницы.8 июля СУСК РФ по Удмуртии сообщило, что четыре ребенка, отдыхающие в детском лагере "Алые зори", были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. На следующий день стало известно, что признаки отравления обнаружили еще у 24 детей, отдыхающих в летнем лагере. Следствие установило, что директор лагеря также в качестве ИП обеспечивала питание отдыхающих. Кроме этого, она организовала купание детей в противопожарном резервуаре, а также не обеспечила контроль за соблюдением санитарных требований сотрудниками столовой при готовке. Из-за этого 31 ребенок заразился норовирусной инфекцией. Суд оштрафовал директора лагеря на 250 тысяч рублей. 5 июля прокуратура Бурятии сообщила, что 22 человека обратились в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них - дети. Госпитализация потребовалась 10 заболевшим, включая восемь детей. Позже число отравившихся едой из кафе выросло до 70 человек, 39 из них - дети. Все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.1 июля в Братске Иркутской области горожане обратились к медикам с признаками пищевого отравления после посещения кафе "Мехико". Всего были госпитализированы более 30 человек, в том числе восемь детей. У всех пострадавших заболевание протекало по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. По результатам исследований у 10 заболевших была обнаружена ДНК сальмонелл. В деятельности кафе был выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. В конце июня в деревне Зеленая поляна в Абзелиловском районе Башкирии произошла вспышка кишечной инфекции в детском лагере "Уральские зори". Заболели 40 школьников, у которых появились боль в животе, тошнота и высокая температура. 1 июля Управление Роспотребнадзора по Башкирии сообщило, что сотрудники ведомства обнаружили норовирус у воспитанников детского лагеря "Уральские зори". По информации ведомства, причинно-следственная связь заражения детей в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при работе на пищеблоке, в том числе: отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персоналом, не проводился осмотр детей медицинским персоналом, попытка персонала скрыть заболевание детей. Отмечалось, что персонал лагеря своевременно не известил управление Роспотребнадзора и медицинскую организацию о ситуации. В результате дети не были изолированы и не получили должного лечения, добавили в ведомстве. С 27 по 28 июня в Пензе в детском оздоровительном лагере "Белка" более 30 детей обратились за медицинской помощью в связи с плохим самочувствием из-за острой кишечной инфекции, некоторые из них были помещены медицинским работником лагеря в изолятор. Лабораторией Роспотребнадзора были обследованы все контактные лица, отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта. В ходе расследования установлено, что три человека персонала пищеблока были допущены к работе без обязательного обследования на рото-норо-энтеровирусы. В июне, по данным Минздрава, за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились более 400 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.По факту массового отравления было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ).С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По данным на 15 июня, из больниц города был выписан 141 человек, пролеченный от кишечной инфекции, из которых 129 – дети. Специалисты Роспотребнадзора установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды.С 9 по 11 мая 2024 года в Воронежском институте МВД России произошло отравление курсантов. По информации прокуратуры, всего пострадали 23 курсанта, из которых семь были госпитализированы, 16 проходили лечение амбулаторно.17 мая стало известно, что число госпитализированных курсантов воронежского института МВД, у которых было диагностировано отравление, выросло до 30. 6 апреля стало известно, что в Калининграде за медицинской помощью обратились сотрудники предприятия "СК "Мостотрест" с симптомами кишечной инфекции. Заболевшие питались в местной столовой. По данным регионального управления Роспотребнадзора, после проведенного расследования были выявлены многочисленные грубые нарушения в учреждении общепита. В результате массового отравления количество пострадавших достигло 29 человек, 21 из которых были госпитализированы в инфекционный стационар. Результаты исследований подтвердили выделение норовируса с объектов пищеблока и общежития. 2 марта в городе Пугачеве Саратовской области к врачам обратились 24 школьника с острой кишечной инфекцией, их состояние оценивалось как удовлетворительное. По уточненным данным управления Роспотребнадзора по Саратовской области, всего среди обучающихся было зарегистрировано 25 случаев инфекции. Заболевшие находились на амбулаторном лечении. Заболевание протекало в легкой форме. При лабораторном обследовании у 23 детей выявили норовирус. 11 февраля прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. Отмечалось, что тяжелых случаев среди них нет. В последующем число госпитализирован увеличилось до 62 человек. По данным СУСК РФ по Приморскому краю, всего пострадал 71 человек, в том числе дети. Все пострадавшие ели в местной бургерной "М-Бургер". Сразу после первых случаев отравления кафе закрыли до выяснения обстоятельств. В продукции собственного изготовления заведения – наггетсах и соусах – нашли сальмонеллу. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. Следствием также было установлено, что сотрудники бургерной работали по поддельным медкнижкам. Директора бургерной отправили под домашний арест. С 9 по 11 февраля за медицинской помощью в центральную районную больницу Казбековского района Дагестана с признаками пищевого отравления обратились 36 человек из села Дылым, в том числе 25 детей. Было госпитализировано 17 человек. 24 февраля все они были выписаны. Причиной отравления людей стал майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло. Специалисты установили, что майонез был приготовлен с нарушением технологических требований и использовался в составе бургеров. 6 февраля в Ессентуках (Ставропольский край) с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребенка. За день до обращения пострадавшие выезжали на экскурсию в соседний регион.15-17 января в Советском районе Новосибирска у 25 человек после употребления роллов, которые они купили в одном из местных предприятий общепита, была выявлена острая кишечная инфекция. Причиной массового отравления стали нарушения санитарного законодательства компанией. Работа службы доставки суши была приостановлена. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, происшествия, россия, отравления