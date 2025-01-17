https://ria.ru/20250117/otnoshenie-1994140065.html

СК завершил расследование более 50 дел о действиях ВСУ в Курской области

СК завершил расследование более 50 дел о действиях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025

СК завершил расследование более 50 дел о действиях ВСУ в Курской области

Российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:31:00+03:00

2025-01-17T10:31:00+03:00

2025-01-17T10:34:00+03:00

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России."Следствие дает уголовно-правовую оценку преступным действиям украинских военнослужащих в Курской области. На данный момент завершено расследование более 50 дел, фигуранты которых вскоре предстанут перед судом. При этом некоторые участники ВФУ уже осуждены", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250117/vsu-1994139014.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины