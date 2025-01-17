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СК завершил расследование более 50 дел о действиях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025
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10:31 17.01.2025 (обновлено: 10:34 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/otnoshenie-1994140065.html
СК завершил расследование более 50 дел о действиях ВСУ в Курской области
СК завершил расследование более 50 дел о действиях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025
СК завершил расследование более 50 дел о действиях ВСУ в Курской области
Российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:31:00+03:00
2025-01-17T10:34:00+03:00
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России."Следствие дает уголовно-правовую оценку преступным действиям украинских военнослужащих в Курской области. На данный момент завершено расследование более 50 дел, фигуранты которых вскоре предстанут перед судом. При этом некоторые участники ВФУ уже осуждены", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250117/vsu-1994139014.html
курская область
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96
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завершил расследование более 50 дел о действиях ВСУ в Курской области

СК завершил расследование более 50 дел о преступлениях ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.
"Следствие дает уголовно-правовую оценку преступным действиям украинских военнослужащих в Курской области. На данный момент завершено расследование более 50 дел, фигуранты которых вскоре предстанут перед судом. При этом некоторые участники ВФУ уже осуждены", - сказали в ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область
Вчера, 10:26
 
ПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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