https://ria.ru/20250117/opasnost-1994307346.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.01.2025
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:26:00+03:00
2025-01-17T22:26:00+03:00
2025-01-17T22:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 17 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Оперштаб: на территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников