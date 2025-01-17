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В Госдуме прокомментировали слухи о возможной блокировке Steam

В Госдуме прокомментировали слухи о возможной блокировке Steam - РИА Новости, 17.01.2025

В Госдуме прокомментировали слухи о возможной блокировке Steam

Блокировать онлайн-магазин компьютерных игр Steam в России никто не планировал и не планирует, заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:48:00+03:00

2025-01-17T15:48:00+03:00

2025-01-17T15:50:00+03:00

россия

госдума рф

антон немкин (депутат)

блокировка

технологии

германия

сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Блокировать онлайн-магазин компьютерных игр Steam в России никто не планировал и не планирует, заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.Ранее Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы есть по всему миру, включая Германию, США, Россию и Великобританию."В РКН зафиксировали сбой в работе игрового онлайн-сервиса Steam. По предварительным данным, проблема произошла на инфраструктуре сервиса. Напомню, что блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует. Не стоит множить непроверенную недостоверную информацию и приписывать сбою надуманные причины", - написал он в своем Telegram-канале.

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россия

германия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, антон немкин (депутат), блокировка, технологии, германия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)