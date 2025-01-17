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В Госдуме прокомментировали слухи о возможной блокировке Steam
В Госдуме прокомментировали слухи о возможной блокировке Steam - РИА Новости, 17.01.2025
В Госдуме прокомментировали слухи о возможной блокировке Steam
Блокировать онлайн-магазин компьютерных игр Steam в России никто не планировал и не планирует, заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:48:00+03:00
2025-01-17T15:48:00+03:00
2025-01-17T15:50:00+03:00
россия
госдума рф
антон немкин (депутат)
блокировка
технологии
германия
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Блокировать онлайн-магазин компьютерных игр Steam в России никто не планировал и не планирует, заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.Ранее Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, жалобы есть по всему миру, включая Германию, США, Россию и Великобританию."В РКН зафиксировали сбой в работе игрового онлайн-сервиса Steam. По предварительным данным, проблема произошла на инфраструктуре сервиса. Напомню, что блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует. Не стоит множить непроверенную недостоверную информацию и приписывать сбою надуманные причины", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, антон немкин (депутат), блокировка, технологии, германия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Госдума РФ, Антон Немкин (депутат), блокировка, Технологии, Германия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Госдуме прокомментировали слухи о возможной блокировке Steam
Депутат Немкин заявил, что блокировать онлайн-магазин Steam в РФ не планируется