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В Одессе решили переименовать дерево у памятника Пушкину - РИА Новости, 17.01.2025
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20:53 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/odessa-1994292871.html
В Одессе решили переименовать дерево у памятника Пушкину
В Одессе решили переименовать дерево у памятника Пушкину - РИА Новости, 17.01.2025
В Одессе решили переименовать дерево у памятника Пушкину
Украинские власти намерены переименовать неофициальное название дерева, растущего рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:53:00+03:00
2025-01-17T20:53:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские власти намерены переименовать неофициальное название дерева, растущего рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, заменив "Пушкинский платан" на "Западный платан", сообщает издание "Страна.ua". "Одесские власти решили переименовать дерево. "Пушкинский платан", растущий рядом с памятником поэту, попал в список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики. Согласно документу, его переименуют в "Западный платан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Между тем, как подчеркивают журналисты, название дерева - неофициальное, а потому оно не может быть официально переименовано. По данным из открытых источников, это дерево признано ботаническим памятником природы местного значения и является объектом природно-заповедного фонда Одесской области. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывал власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html
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в мире, украина, россия, одесса, александр пушкин, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Одесса, Александр Пушкин, Сергей Лавров
В Одессе решили переименовать дерево у памятника Пушкину

В Одессе решили переименовать неофициальное название дерева у памятника Пушкину

CC BY-SA 4.0 / Zarakhovskyi / Платан рядом с памятником поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе
Платан рядом с памятником поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Zarakhovskyi /
Платан рядом с памятником поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские власти намерены переименовать неофициальное название дерева, растущего рядом с памятником русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, заменив "Пушкинский платан" на "Западный платан", сообщает издание "Страна.ua".
«
"Одесские власти решили переименовать дерево. "Пушкинский платан", растущий рядом с памятником поэту, попал в список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики. Согласно документу, его переименуют в "Западный платан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Между тем, как подчеркивают журналисты, название дерева - неофициальное, а потому оно не может быть официально переименовано.
По данным из открытых источников, это дерево признано ботаническим памятником природы местного значения и является объектом природно-заповедного фонда Одесской области.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывал власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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