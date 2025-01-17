Украинок начнут вывозить из Европы для нужд ВСУ
Newsweek: украинок вывозят из Европы для отправки на фронт в ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий поправляет шлем женщины-резервиста территориальных сил обороны Украины на военном полигоне под Киевом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий поправляет шлем женщины-резервиста территориальных сил обороны Украины на военном полигоне под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Польше начали формировать украинский "Иностранный легион", в состав которого войдут живущие в Европе гражданки Украины, планирующие воевать за ВСУ, сообщает издание Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"В условиях нехватки войск Верховная Рада Украины недавно предприняла первые шаги по мобилизации женщин, обсудив правовые изменения, которые позволят женщинам быть призванными на военную службу и проходить базовую подготовку", — говорится в материале.
Всего, по данным издания, в польский "Украинский легион" подано около 1300 заявок.
Как пишет Newsweek, первая группа военнослужащих Украинского легиона уже завершила один этап подготовки и временно размещена на Украине. Ожидается, что в конечном итоге они продолжат военную подготовку в центрах в странах НАТО или на Украине.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Служба внешней разведки России сообщала, что Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по срочному требованию Вашингтона. Документ будет принят в ближайшее время, добавили в ведомстве.