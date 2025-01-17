https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html

Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии

Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии - РИА Новости, 17.01.2025

Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии

ВСУ атаковали "Турецкий поток" по наводке США и Британии, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T00:59:00+03:00

2025-01-17T00:59:00+03:00

2025-01-17T08:49:00+03:00

россия

украина

лондон

турецкий поток

в мире

сша

василий небензя

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg

ООН, 17 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали "Турецкий поток" по наводке США и Британии, заявил постпред России в ООН Василий Небензя."У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США", — сказал он на заседании Совбеза по Украине.Небензя добавил, что Вашингтон и Лондон препятствуют запуску объективного международного расследования теракта на "Северных потоках".По данным Минобороны, 11 января ВСУ попытались атаковать с помощью девяти дронов компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, никто не пострадал. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия атаки и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме.В четверг военное ведомство сообщило, что в ответ на действия противника ВС России нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993613299.html

https://ria.ru/20250116/mid-1993994563.html

https://ria.ru/20250113/potok-1993487973.html

россия

украина

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, лондон, турецкий поток, в мире, сша, василий небензя, северный поток, вооруженные силы украины, оон, евросоюз