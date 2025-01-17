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Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии - РИА Новости, 17.01.2025
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00:59 17.01.2025 (обновлено: 08:49 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html
Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии
Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии - РИА Новости, 17.01.2025
Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии
ВСУ атаковали "Турецкий поток" по наводке США и Британии, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T00:59:00+03:00
2025-01-17T08:49:00+03:00
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василий небензя
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ООН, 17 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали "Турецкий поток" по наводке США и Британии, заявил постпред России в ООН Василий Небензя."У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США", — сказал он на заседании Совбеза по Украине.Небензя добавил, что Вашингтон и Лондон препятствуют запуску объективного международного расследования теракта на "Северных потоках".По данным Минобороны, 11 января ВСУ попытались атаковать с помощью девяти дронов компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.Все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, никто не пострадал. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия атаки и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме.В четверг военное ведомство сообщило, что в ответ на действия противника ВС России нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993613299.html
https://ria.ru/20250116/mid-1993994563.html
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россия, украина, лондон, турецкий поток, в мире, сша, василий небензя, северный поток, вооруженные силы украины, оон, евросоюз
Россия, Украина, Лондон, Турецкий поток, В мире, США, Василий Небензя, Северный поток, Вооруженные силы Украины, ООН, Евросоюз
Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии

Небензя: ВСУ атаковали "Турецкий поток" по наводке США и Британии

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России в ООН Василий Небензя
Постпред России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России в ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали "Турецкий поток" по наводке США и Британии, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США", — сказал он на заседании Совбеза по Украине.
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14 января, 11:53

"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.

Небензя добавил, что Вашингтон и Лондон препятствуют запуску объективного международного расследования теракта на "Северных потоках".
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Вчера, 13:35
По данным Минобороны, 11 января ВСУ попытались атаковать с помощью девяти дронов компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, никто не пострадал. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия атаки и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме.
В четверг военное ведомство сообщило, что в ответ на действия противника ВС России нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов по обеспечению поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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13 января, 15:55
 
РоссияУкраинаЛондонТурецкий потокВ миреСШАВасилий НебензяСеверный потокВооруженные силы УкраиныООНЕвросоюз
 
 
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