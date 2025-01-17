Небензя заявил, что "Турецкий поток" атаковали по наводке США и Британии
Небензя: ВСУ атаковали "Турецкий поток" по наводке США и Британии
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России в ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России в ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали "Турецкий поток" по наводке США и Британии, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США", — сказал он на заседании Совбеза по Украине.
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"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
Небензя добавил, что Вашингтон и Лондон препятствуют запуску объективного международного расследования теракта на "Северных потоках".
По данным Минобороны, 11 января ВСУ попытались атаковать с помощью девяти дронов компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Все БПЛА удалось сбить, обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, никто не пострадал. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия атаки и восстановили оборудование. Сейчас КС качает газ в штатном режиме.
В четверг военное ведомство сообщило, что в ответ на действия противника ВС России нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.