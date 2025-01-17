https://ria.ru/20250117/napadki-1994118899.html

Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию

Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию - РИА Новости, 17.01.2025

Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко рассказал в интервью РИА Новости, что на него совершали нападки... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:28:00+03:00

2025-01-17T08:28:00+03:00

2025-01-17T08:28:00+03:00

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вашингтон (штат)

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госдума рф

конгресс сша

словакия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко рассказал в интервью РИА Новости, что на него совершали нападки за поездки в Россию и выступление в Госдуме РФ. "Я был самым популярным словацким политиком. И я был вторым по популярности кандидатом в президенты. Они хотели, чтобы президентом стала неизвестная женщина, юрист по образованию. Никто её не знал. И начали атаки на меня. Они ставили под сомнение моё образование. Когда я был здесь на параде Победы, они отменили моё приглашение в Конгресс США", - сказал Данко в беседе с агентством. По его словам, Вашингтону мешало то, что он говорил о диалоге с Москвой. "Когда я выступил в Госдуме, один министр правительства, это было правительство Роберта Фицо, атаковал меня", - подчеркнул Данко.

https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993954958.html

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вашингтон (штат)

москва

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