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Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию - РИА Новости, 17.01.2025
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию
Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко рассказал в интервью РИА Новости, что на него совершали нападки... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T08:28:00+03:00
2025-01-17T08:28:00+03:00
2025-01-17T08:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко рассказал в интервью РИА Новости, что на него совершали нападки за поездки в Россию и выступление в Госдуме РФ. "Я был самым популярным словацким политиком. И я был вторым по популярности кандидатом в президенты. Они хотели, чтобы президентом стала неизвестная женщина, юрист по образованию. Никто её не знал. И начали атаки на меня. Они ставили под сомнение моё образование. Когда я был здесь на параде Победы, они отменили моё приглашение в Конгресс США", - сказал Данко в беседе с агентством. По его словам, Вашингтону мешало то, что он говорил о диалоге с Москвой. "Когда я выступил в Госдуме, один министр правительства, это было правительство Роберта Фицо, атаковал меня", - подчеркнул Данко.
https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993954958.html
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Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию
Вице-спикер Данко сообщил о нападках за поездки в РФ и выступление в Госдуме