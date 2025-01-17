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Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию - РИА Новости, 17.01.2025
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08:28 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/napadki-1994118899.html
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию - РИА Новости, 17.01.2025
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию
Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко рассказал в интервью РИА Новости, что на него совершали нападки... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T08:28:00+03:00
2025-01-17T08:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко рассказал в интервью РИА Новости, что на него совершали нападки за поездки в Россию и выступление в Госдуме РФ. "Я был самым популярным словацким политиком. И я был вторым по популярности кандидатом в президенты. Они хотели, чтобы президентом стала неизвестная женщина, юрист по образованию. Никто её не знал. И начали атаки на меня. Они ставили под сомнение моё образование. Когда я был здесь на параде Победы, они отменили моё приглашение в Конгресс США", - сказал Данко в беседе с агентством. По его словам, Вашингтону мешало то, что он говорил о диалоге с Москвой. "Когда я выступил в Госдуме, один министр правительства, это было правительство Роберта Фицо, атаковал меня", - подчеркнул Данко.
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россия, вашингтон (штат), москва, андрей данко, роберт фицо, госдума рф, конгресс сша, словакия, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Москва, Андрей Данко, Роберт Фицо, Госдума РФ, Конгресс США, Словакия, В мире
Вице-спикер парламента Словакии рассказал о нападках за поездку в Россию

Вице-спикер Данко сообщил о нападках за поездки в РФ и выступление в Госдуме

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкАндрей Данко
Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Андрей Данко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко рассказал в интервью РИА Новости, что на него совершали нападки за поездки в Россию и выступление в Госдуме РФ.
"Я был самым популярным словацким политиком. И я был вторым по популярности кандидатом в президенты. Они хотели, чтобы президентом стала неизвестная женщина, юрист по образованию. Никто её не знал. И начали атаки на меня. Они ставили под сомнение моё образование. Когда я был здесь на параде Победы, они отменили моё приглашение в Конгресс США", - сказал Данко в беседе с агентством.
По его словам, Вашингтону мешало то, что он говорил о диалоге с Москвой.
"Когда я выступил в Госдуме, один министр правительства, это было правительство Роберта Фицо, атаковал меня", - подчеркнул Данко.
Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве. 13 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Словацкий депутат рассказал о реакции в стране на визит делегации в Москву
Вчера, 09:24
 
РоссияВашингтон (штат)МоскваАндрей ДанкоРоберт ФицоГосдума РФКонгресс СШАСловакияВ мире
 
 
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