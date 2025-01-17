https://ria.ru/20250117/muzey-1994121905.html

Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову

Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову - РИА Новости, 17.01.2025

Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову

Ольга Галактионова займет пост главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры Ольга Любимова в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:07:00+03:00

2025-01-17T09:07:00+03:00

2025-01-17T10:17:00+03:00

культура

росизо

ольга любимова

елизавета лихачева

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ольга Галактионова займет пост главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.В четверг бывший директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила РИА Новости, что оставляет пост."Директором ГМИИ имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова", — сообщила министр.Под руководством Галактионовой музейно-выставочный центр "Росизо" с 2021 года представил выставочные проекты "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", "ДК СССР". Последний проект стал лауреатом первой Национальной премии им. Д. С. Лихачева.

https://ria.ru/20240930/vaschilin-1975560835.html

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росизо, ольга любимова, елизавета лихачева