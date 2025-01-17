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Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову - РИА Новости, 17.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:07 17.01.2025 (обновлено: 10:17 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/muzey-1994121905.html
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову - РИА Новости, 17.01.2025
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Ольга Галактионова займет пост главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры Ольга Любимова в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:07:00+03:00
2025-01-17T10:17:00+03:00
культура
росизо
ольга любимова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ольга Галактионова займет пост главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.В четверг бывший директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила РИА Новости, что оставляет пост."Директором ГМИИ имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова", — сообщила министр.Под руководством Галактионовой музейно-выставочный центр "Росизо" с 2021 года представил выставочные проекты "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", "ДК СССР". Последний проект стал лауреатом первой Национальной премии им. Д. С. Лихачева.
https://ria.ru/20240930/vaschilin-1975560835.html
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росизо, ольга любимова, елизавета лихачева
Культура, РОСИЗО, Ольга Любимова, Елизавета Лихачева
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову

Любимова: директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова на выставке "Кукрыниксы"
Генеральный директор государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова на выставке Кукрыниксы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Генеральный директор государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова на выставке "Кукрыниксы". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ольга Галактионова займет пост главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.
В четверг бывший директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила РИА Новости, что оставляет пост.
"Директором ГМИИ имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова", — сообщила министр.
Под руководством Галактионовой музейно-выставочный центр "Росизо" с 2021 года представил выставочные проекты "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", "ДК СССР". Последний проект стал лауреатом первой Национальной премии им. Д. С. Лихачева.
Павел Ващилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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КультураРОСИЗООльга ЛюбимоваЕлизавета Лихачева
 
 
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