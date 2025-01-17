https://ria.ru/20250117/muzey-1994121905.html
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову - РИА Новости, 17.01.2025
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Ольга Галактионова займет пост главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры Ольга Любимова в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:07:00+03:00
2025-01-17T09:07:00+03:00
2025-01-17T10:17:00+03:00
культура
росизо
ольга любимова
елизавета лихачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994128698_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_bec2c0246e8a34cef82e041477cbf4cf.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ольга Галактионова займет пост главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.В четверг бывший директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила РИА Новости, что оставляет пост."Директором ГМИИ имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова", — сообщила министр.Под руководством Галактионовой музейно-выставочный центр "Росизо" с 2021 года представил выставочные проекты "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", "ДК СССР". Последний проект стал лауреатом первой Национальной премии им. Д. С. Лихачева.
https://ria.ru/20240930/vaschilin-1975560835.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994128698_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_c62383217b12a64e55730f9f58fbdc2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росизо, ольга любимова, елизавета лихачева
Культура, РОСИЗО, Ольга Любимова, Елизавета Лихачева
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Любимова: директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову