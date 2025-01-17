https://ria.ru/20250117/moskva-1994671120.html
В Москве в 2024 году модернизировали 21 электроподстанцию
В Москве в 2024 году модернизировали 21 электроподстанцию - РИА Новости, 20.01.2025
В Москве в 2024 году модернизировали 21 электроподстанцию
В прошлом году в Москве модернизировали 21 электроподстанцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-17T15:50:00+03:00
2025-01-17T15:50:00+03:00
2025-01-20T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В прошлом году в Москве модернизировали 21 электроподстанцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Модернизация энергетического комплекса: в 2024 году вели работы на 21 электроподстанции. Крупнейшая из них - центр питания "Сырово", который обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населённых пунктов Московской области", - написал Собянин. Он отметил, что также был модернизирован турбоагрегат №4 ТЭЦ-23, отремонтированы больше 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, возведена сетевая инфраструктура для обеспечения мощностью 33 зарядных станций для электробусов. Был завершен проект по повышению надëжности электроснабжения главного корпуса МГУ имени М. В. Ломоносова, построена и введена в эксплуатацию современная газовая котельная для многофункционального комплекса "Олимпийский". "Среди задач на этот год - внедрение умной электроники на котле №1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России - ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича", - подчеркнул мэр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, щербинка, россия, сергей собянин, мгу имени м. в. ломоносова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Щербинка, Россия, Сергей Собянин, МГУ имени М. В. Ломоносова
В Москве в 2024 году модернизировали 21 электроподстанцию
Собянин: в 2024 году в Москве модернизировали 21 электроподстанцию
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В прошлом году в Москве модернизировали 21 электроподстанцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Модернизация энергетического комплекса: в 2024 году вели работы на 21 электроподстанции. Крупнейшая из них - центр питания "Сырово", который обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населённых пунктов Московской области", - написал Собянин.
Он отметил, что также был модернизирован турбоагрегат №4 ТЭЦ-23, отремонтированы больше 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, возведена сетевая инфраструктура для обеспечения мощностью 33 зарядных станций для электробусов. Был завершен проект по повышению надëжности электроснабжения главного корпуса МГУ имени М. В. Ломоносова, построена и введена в эксплуатацию современная газовая котельная для многофункционального комплекса "Олимпийский".
"Среди задач на этот год - внедрение умной электроники на котле №1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России - ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича", - подчеркнул мэр.