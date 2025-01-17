https://ria.ru/20250117/moskva-1994671120.html

В Москве в 2024 году модернизировали 21 электроподстанцию

В Москве в 2024 году модернизировали 21 электроподстанцию - РИА Новости, 20.01.2025

В Москве в 2024 году модернизировали 21 электроподстанцию

В прошлом году в Москве модернизировали 21 электроподстанцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-17T15:50:00+03:00

2025-01-17T15:50:00+03:00

2025-01-20T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В прошлом году в Москве модернизировали 21 электроподстанцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Модернизация энергетического комплекса: в 2024 году вели работы на 21 электроподстанции. Крупнейшая из них - центр питания "Сырово", который обеспечивает электроэнергией Щербинку и несколько населённых пунктов Московской области", - написал Собянин. Он отметил, что также был модернизирован турбоагрегат №4 ТЭЦ-23, отремонтированы больше 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, возведена сетевая инфраструктура для обеспечения мощностью 33 зарядных станций для электробусов. Был завершен проект по повышению надëжности электроснабжения главного корпуса МГУ имени М. В. Ломоносова, построена и введена в эксплуатацию современная газовая котельная для многофункционального комплекса "Олимпийский". "Среди задач на этот год - внедрение умной электроники на котле №1 ТЭЦ-21 и продолжение работ по модернизации старейшей электростанции России - ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича", - подчеркнул мэр.

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Артем Смирнов

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