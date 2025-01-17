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Юрист назвал самые популярные способы мошенничества в 2024 году - РИА Новости, 17.01.2025
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02:26 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/moshennichestvo-1994104053.html
Юрист назвал самые популярные способы мошенничества в 2024 году
Юрист назвал самые популярные способы мошенничества в 2024 году - РИА Новости, 17.01.2025
Юрист назвал самые популярные способы мошенничества в 2024 году
Телефонное мошенничество, рассылка писем с фишинговыми ссылками, игра на бирже и махинации в сфере торговли и услуг стали самыми популярными способами обмана... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T02:26:00+03:00
2025-01-17T02:26:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Телефонное мошенничество, рассылка писем с фишинговыми ссылками, игра на бирже и махинации в сфере торговли и услуг стали самыми популярными способами обмана граждан РФ в 2024 году, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "В первую очередь, речь идет о телефонном мошенничестве. Оно основано на использовании специальных скриптов, позволяющих подавить волю человека и заставить его перевести деньги по подставным реквизитам", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что посредством психологической обработки жертвы по телефону злоумышленники могут получить доступ и к порталу Госуслуг. "Вторую строчку занимает рассылка писем с фишинговыми ссылками. Жертва получает письмо якобы от государственного органа или торговой организации с предложением перейти по ссылке", - добавил Хаминский. Как предупредил юрист, в результате перехода на опасный сайт на смартфон загружается вредоносная программа, благодаря которой мошенники получают доступ к банковским приложениям и списывают денежные средства владельца счета без его ведома. "На третьем месте обосновалась так называемая игра на бирже. Жертв заманивают огромной доходностью от биржевых операций, а когда получают первые переводы, то открывают доступ к поддельным инвестиционным счетам", - отметил Хаминский. По его словам, жертва долгое время пребывает в полной уверенности, что фальшивые цифры означают прибыль гражданина, и совершает дополнительные платежи, которые присваивают себе злоумышленники. "И замыкает четверку мошенничество в сфере торговли и услуг. Не секрет, что развитие информационных технологий позволяет удовлетворять практически любые бытовые потребности, не выходя из дома. Этим и пользуются некоторые нечистые на руку дельцы, продавая втридорога товары и услуги вовсе не того качества, которое заявлялось изначально", - обратил внимание юрист. Хаминский также перечислил ряд правил, которые следует запомнить гражданам, чтобы не стать жертвами мошенников. "Никогда не выполнять данные по телефону указания, не открывать полученные от незнакомых источников ссылки, не приобретать товары и услуги у непроверенных продавцов и исполнителей. Если возникли сомнения, нужно посоветоваться со знающими людьми или обратиться за помощью в компетентные органы. Возможно, кому-то будет неудобно отвлекать от работы государственных служащих, но это действительно может помочь не потерять деньги", - порекомендовал юрист.
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россия, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Юрист назвал самые популярные способы мошенничества в 2024 году

Юрист Хаминский: телефонное мошенничество стало самым популярным способом обмана

© iStock.com / Sadi MariaОповещение об угрозе на экране смартфона
Оповещение об угрозе на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© iStock.com / Sadi Maria
Оповещение об угрозе на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Телефонное мошенничество, рассылка писем с фишинговыми ссылками, игра на бирже и махинации в сфере торговли и услуг стали самыми популярными способами обмана граждан РФ в 2024 году, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"В первую очередь, речь идет о телефонном мошенничестве. Оно основано на использовании специальных скриптов, позволяющих подавить волю человека и заставить его перевести деньги по подставным реквизитам", - рассказал Хаминский.
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Юрист подчеркнул, что посредством психологической обработки жертвы по телефону злоумышленники могут получить доступ и к порталу Госуслуг.
"Вторую строчку занимает рассылка писем с фишинговыми ссылками. Жертва получает письмо якобы от государственного органа или торговой организации с предложением перейти по ссылке", - добавил Хаминский.
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Как предупредил юрист, в результате перехода на опасный сайт на смартфон загружается вредоносная программа, благодаря которой мошенники получают доступ к банковским приложениям и списывают денежные средства владельца счета без его ведома.
"На третьем месте обосновалась так называемая игра на бирже. Жертв заманивают огромной доходностью от биржевых операций, а когда получают первые переводы, то открывают доступ к поддельным инвестиционным счетам", - отметил Хаминский.
По его словам, жертва долгое время пребывает в полной уверенности, что фальшивые цифры означают прибыль гражданина, и совершает дополнительные платежи, которые присваивают себе злоумышленники.
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"И замыкает четверку мошенничество в сфере торговли и услуг. Не секрет, что развитие информационных технологий позволяет удовлетворять практически любые бытовые потребности, не выходя из дома. Этим и пользуются некоторые нечистые на руку дельцы, продавая втридорога товары и услуги вовсе не того качества, которое заявлялось изначально", - обратил внимание юрист.
Хаминский также перечислил ряд правил, которые следует запомнить гражданам, чтобы не стать жертвами мошенников.
"Никогда не выполнять данные по телефону указания, не открывать полученные от незнакомых источников ссылки, не приобретать товары и услуги у непроверенных продавцов и исполнителей. Если возникли сомнения, нужно посоветоваться со знающими людьми или обратиться за помощью в компетентные органы. Возможно, кому-то будет неудобно отвлекать от работы государственных служащих, но это действительно может помочь не потерять деньги", - порекомендовал юрист.
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