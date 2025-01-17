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Федеральный центр развития биотехнологий открыли в Мордовии - РИА Новости, 17.01.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
11:32 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/mordoviya-1994149966.html
Федеральный центр развития биотехнологий открыли в Мордовии
Федеральный центр развития биотехнологий открыли в Мордовии - РИА Новости, 17.01.2025
Федеральный центр развития биотехнологий открыли в Мордовии
Федеральный центр развития биотехнологий и медицины открыли в Саранске на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:32:00+03:00
2025-01-17T11:32:00+03:00
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Федеральный центр развития биотехнологий и медицины открыли в Саранске на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева, сообщает пресс-служба главы Мордовии. "Центр создан по поручению президента России Владимира Путина. Его первая очередь была введена в строй еще в прошлом году. По согласованию с индустриальным партнером ГК "Промомед" она включает в себя лаборатории микробиологии, генно-инженерных биологических продуктов и клеточных технологий и призвана обеспечить разработку ключевых стадий производства и контроля качества биотехнологических препаратов на территории РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что значительная часть финансирования – это средства специальной части гранта Минобрнауки России "Приоритет-2030". Центр включает в себя ряд уникальных научно-исследовательских лабораторий, а также образовательный блок и университетскую клинику. Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил всех причастных к созданию Центра. "Новые лаборатории позволят нам не только заниматься импортозамещением, но и рассчитывать на экспорт наших медицинских услуг. Очень важно, что с нами промышленный партнер – группа компаний "Промомед". Спасибо, что поверили в этот проект. Это начало очень большого пути", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный заявил, что федеральное ведомство и в дальнейшем будет поддерживать этот проект. Вице-президент РАН Степан Калмыков назвал открытие Центра "значимым событием для всей страны, поскольку биотехнологии и медицина – это мировой научный тренд", и выразил надежду, что Центр станет местом притяжения для бизнеса, новых проектов и молодых ученых, которые будут делать здесь современную науку. Председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый подчеркнул, что Центр будет заниматься разработкой препаратов для завтрашнего и послезавтрашнего дня. "Победа над раком, над болезнью Альцгеймера, наша здоровая и активная жизнь – всё это биотехнологии. То, что происходит сегодня в Мордовии, это прорыв. Мордовский университет – опять номер один, счастлив, что мы работаем вместе", - приводятся в сообщении слова Белого. Глава Мордовии вместе с гостями республики осмотрел семь лабораторий, которые вошли в структуру центра. Они оснащены современным оборудованием и уже ведут разработки генно-инженерных биологических продуктов, таргетных форм фармпрепаратов, исследуют фармокинетику новых препаратов и микробиологический потенциал. Было отмечено, что Центр – основа стратегического проекта "Медицина будущего", и он не ограничится разработкой только биотехнологических лекарственных средств, а сконцентрируется на уникальных для России исследованиях препаратов природного происхождения, синтетических лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Также ведется сотрудничество с предприятиями пищевой промышленности по анализу вкусо-ароматических добавок и микробиологической чистоты пищевых продуктов, подписан договор о совместных научных исследованиях и обмене студентами и аспирантами с вузами Индии и Китая. В дальнейших планах – модернизация и аккредитация имеющихся лабораторий Центра, строительство вивария и продолжение работ по доклиническим и клиническим исследованиям новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Таким образом, Центр внесет свой вклад в обеспечение полного цикла производства новых, в том числе биотехнологических, препаратов на территории России, в достижение лекарственного суверенитета. Будет продолжено и участие в федеральной программе "Приоритет-2030".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Республика Мордовия
Федеральный центр развития биотехнологий открыли в Мордовии

Федеральный центр развития биотехнологий и медицины открыли в Мордовии

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Федеральный центр развития биотехнологий и медицины открыли в Саранске на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Огарева, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
"Центр создан по поручению президента России Владимира Путина. Его первая очередь была введена в строй еще в прошлом году. По согласованию с индустриальным партнером ГК "Промомед" она включает в себя лаборатории микробиологии, генно-инженерных биологических продуктов и клеточных технологий и призвана обеспечить разработку ключевых стадий производства и контроля качества биотехнологических препаратов на территории РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что значительная часть финансирования – это средства специальной части гранта Минобрнауки России "Приоритет-2030". Центр включает в себя ряд уникальных научно-исследовательских лабораторий, а также образовательный блок и университетскую клинику.
Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил всех причастных к созданию Центра. "Новые лаборатории позволят нам не только заниматься импортозамещением, но и рассчитывать на экспорт наших медицинских услуг. Очень важно, что с нами промышленный партнер – группа компаний "Промомед". Спасибо, что поверили в этот проект. Это начало очень большого пути", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Пышный заявил, что федеральное ведомство и в дальнейшем будет поддерживать этот проект. Вице-президент РАН Степан Калмыков назвал открытие Центра "значимым событием для всей страны, поскольку биотехнологии и медицина – это мировой научный тренд", и выразил надежду, что Центр станет местом притяжения для бизнеса, новых проектов и молодых ученых, которые будут делать здесь современную науку.
Председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый подчеркнул, что Центр будет заниматься разработкой препаратов для завтрашнего и послезавтрашнего дня. "Победа над раком, над болезнью Альцгеймера, наша здоровая и активная жизнь – всё это биотехнологии. То, что происходит сегодня в Мордовии, это прорыв. Мордовский университет – опять номер один, счастлив, что мы работаем вместе", - приводятся в сообщении слова Белого.
Глава Мордовии вместе с гостями республики осмотрел семь лабораторий, которые вошли в структуру центра. Они оснащены современным оборудованием и уже ведут разработки генно-инженерных биологических продуктов, таргетных форм фармпрепаратов, исследуют фармокинетику новых препаратов и микробиологический потенциал.
Было отмечено, что Центр – основа стратегического проекта "Медицина будущего", и он не ограничится разработкой только биотехнологических лекарственных средств, а сконцентрируется на уникальных для России исследованиях препаратов природного происхождения, синтетических лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Также ведется сотрудничество с предприятиями пищевой промышленности по анализу вкусо-ароматических добавок и микробиологической чистоты пищевых продуктов, подписан договор о совместных научных исследованиях и обмене студентами и аспирантами с вузами Индии и Китая.
В дальнейших планах – модернизация и аккредитация имеющихся лабораторий Центра, строительство вивария и продолжение работ по доклиническим и клиническим исследованиям новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Таким образом, Центр внесет свой вклад в обеспечение полного цикла производства новых, в том числе биотехнологических, препаратов на территории России, в достижение лекарственного суверенитета. Будет продолжено и участие в федеральной программе "Приоритет-2030".
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