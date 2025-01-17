https://ria.ru/20250117/moldavija-1994301347.html

Красносельский: Молдавия не пропускает газ в ПМР на политических основаниях

Красносельский: Молдавия не пропускает газ в ПМР на политических основаниях - РИА Новости, 17.01.2025

Красносельский: Молдавия не пропускает газ в ПМР на политических основаниях

Власти Молдавии не пропускают газ из РФ в Приднестровье из антигуманных политических соображений, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:38:00+03:00

2025-01-17T21:38:00+03:00

2025-01-17T21:42:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Власти Молдавии не пропускают газ из РФ в Приднестровье из антигуманных политических соображений, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. В среду Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил ранее в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. "Мы вынуждены готовить учебные учреждения к новой форме учебного процесса – асинхронному дистанционному формату, чтобы ученики и преподаватели не мерзли в остывших классах и аудиториях и при этом могли контактировать в условиях веерного отключения электроснабжения. И все, потому что газовый поток перекрывает политическая антигуманная молдавская заслонка", - написал Красносельский в своем Telegram-канале. Глава ПМР также отметил, что школьники и студенты полутора сотен образовательных заведений Приднестровья ждут возобновления учебного процесса. По его словам, власти продлили каникулы до 20 января в надежде, обоснованной договоренностями, что к этому времени энергокризис будет преодолен. "Новости о готовности российской стороны выделить республике газ и молдавской – его пропустить на территорию ПМР укрепили веру приднестровского народа в то, что испытание пройдено, что не придется начинать учебную четверть в дистанционном режиме", - отметил Красносельский. Ранее Санду заявила, что Кишинев не препятствует действиям администрации Приднестровья, направленных на поиск решений по выходу из энергетического кризиса. Она также отметила, что власти Молдавии позволяют, чтобы газ доходил до Приднестровья, потому что в Кишиневе хотят, чтобы гуманитарный кризис закончился как можно быстрее. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html

https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

https://ria.ru/20250106/pmr-1992696121.html

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Наталья Макарова

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