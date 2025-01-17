Рейтинг@Mail.ru
В Британии оценили возможность отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/mirotvortsy-1994165472.html
В Британии оценили возможность отправки миротворцев на Украину
В Британии оценили возможность отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.01.2025
В Британии оценили возможность отправки миротворцев на Украину
Великобритания не обладает достаточной численностью сухопутных войск, чтобы отправить "миротворцев" на Украину, в этом случае она с трудом сможет выполнять свои РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:24:00+03:00
2025-01-17T12:24:00+03:00
украина
великобритания
россия
кир стармер
джон хили
эммануэль макрон
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809362846_0:0:3051:1716_1920x0_80_0_0_9e10e2da4560763891d7faac7424ce1d.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Великобритания не обладает достаточной численностью сухопутных войск, чтобы отправить "миротворцев" на Украину, в этом случае она с трудом сможет выполнять свои остальные задачи, заявил бывший командующий сухопутными войсками страны Ричард Даннатт. В минувшем октябре глава МО Британии Джон Хили сообщил, что численность армии упадет в 2025 году до отметки ниже 70 тысяч солдат. СМИ отмечали, что это станет антирекордом с 1793 года. В декабре газета i сообщала, что из-за нехватки новобранцев минобороны пересмотрело критерии набора на службу и будет принимать людей с аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). "Я не думаю, что численность нашей армии достаточно велика, чтобы сделать это (отправить военных на Украину – ред.) с учётом всего остального, что она делает в настоящее время. Я считаю, что нам пришлось бы тяжело", - заявил Даннатт газете i. Британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, служивший в Ираке и Афганистане, дал такую же характеристику возможностям войск и добавил, что развертывание военных на Украине окажет огромное давление на бюджет минобороны. "У нас настолько маленькая армия, мы так рисковали с обороной, что если бы мы сделали это, то мы бы не смогли делать что-либо ещё", - заявил он газете. По мнению экс-командующего армией, для обеспечения безопасности российско-украинской границы может потребоваться 5-10 тысяч солдат, а также задействование королевских ВМС для патрулирования Черного моря и ВВС для прикрытия в небе, пишет i. Однако, по словам Даннатта, в случае отправки войск на Украину военному руководству пришлось бы направить армии дополнительные ресурсы и начать наращивать её численность. Великобритания уже долгое время сталкивается с целым рядом проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Накануне премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира. Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250117/kreml-1994150479.html
https://ria.ru/20241229/gretsija-1991959574.html
https://ria.ru/20250117/kiev-1994146467.html
https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809362846_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_bce363f6a63fb1c8d1e1abfd4ac5bae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, россия, кир стармер, джон хили, эммануэль макрон, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Великобритания, Россия, Кир Стармер, Джон Хили, Эммануэль Макрон, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В Британии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

Даннатт: британская армия слишком мала для отправки миротворцев на Украину

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Великобритания не обладает достаточной численностью сухопутных войск, чтобы отправить "миротворцев" на Украину, в этом случае она с трудом сможет выполнять свои остальные задачи, заявил бывший командующий сухопутными войсками страны Ричард Даннатт.
В минувшем октябре глава МО Британии Джон Хили сообщил, что численность армии упадет в 2025 году до отметки ниже 70 тысяч солдат. СМИ отмечали, что это станет антирекордом с 1793 года. В декабре газета i сообщала, что из-за нехватки новобранцев минобороны пересмотрело критерии набора на службу и будет принимать людей с аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Азовское море - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Кремле осудили пункт сделки Британии и Украины, касающийся Азовского моря
Вчера, 11:34
"Я не думаю, что численность нашей армии достаточно велика, чтобы сделать это (отправить военных на Украину – ред.) с учётом всего остального, что она делает в настоящее время. Я считаю, что нам пришлось бы тяжело", - заявил Даннатт газете i.
Британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, служивший в Ираке и Афганистане, дал такую же характеристику возможностям войск и добавил, что развертывание военных на Украине окажет огромное давление на бюджет минобороны.
"У нас настолько маленькая армия, мы так рисковали с обороной, что если бы мы сделали это, то мы бы не смогли делать что-либо ещё", - заявил он газете.
По мнению экс-командующего армией, для обеспечения безопасности российско-украинской границы может потребоваться 5-10 тысяч солдат, а также задействование королевских ВМС для патрулирования Черного моря и ВВС для прикрытия в небе, пишет i. Однако, по словам Даннатта, в случае отправки войск на Украину военному руководству пришлось бы направить армии дополнительные ресурсы и начать наращивать её численность. Великобритания уже долгое время сталкивается с целым рядом проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих.
Американская ракета RIM-7 Sea Sparrow - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Греция отправит Украине 24 ракеты Sea Sparrow, пишут СМИ
29 декабря 2024, 07:01
Накануне премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Союзники Киева удивились дезертирству из подготовленных на Западе бригад
Вчера, 11:08
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Раде раскрыли зловещий план Зеленского
Вчера, 11:58
 
УкраинаВеликобританияРоссияКир СтармерДжон ХилиЭммануэль МакронНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала