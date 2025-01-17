https://ria.ru/20250117/minomet-1994109222.html

Минометчики "Днепра" уничтожили опорный пункт ВСУ на Каховском направлении

Минометчики "Днепра" уничтожили опорный пункт ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 17.01.2025

Минометчики "Днепра" уничтожили опорный пункт ВСУ на Каховском направлении

Расчет 82-миллиметрового миномета "Поднос" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский опорный пункт на правом берегу Днепра на каховском направлении в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T05:06:00+03:00

2025-01-17T05:06:00+03:00

2025-01-17T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 17 янв - РИА Новости. Расчет 82-миллиметрового миномета "Поднос" группировки войск "Днепр" уничтожил украинский опорный пункт на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На каховском направлении расчет кочующего миномета "Поднос" мотострелкового полка из состава группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортироваться в разобранном виде расчётами из трёх военнослужащих. Максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 миллиметра составляет 6 километров. У расчетов минометов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и произведения первого выстрела. Исходя из поставленной задачи, минометный расчет может вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление. Несмотря на то, что до позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров, минометный расчет работает без какой-либо суеты и спешки. Разведка постоянно передаёт командованию новые цели, а минометчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.

https://ria.ru/20250116/kiev-1994098276.html

https://ria.ru/20250117/udar-1994106781.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)