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Минобороны открыло на сайте раздел к 80-летию освобождения Варшавы - РИА Новости, 17.01.2025
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00:19 17.01.2025 (обновлено: 00:20 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/minoborony-1994099103.html
Минобороны открыло на сайте раздел к 80-летию освобождения Варшавы
Минобороны открыло на сайте раздел к 80-летию освобождения Варшавы - РИА Новости, 17.01.2025
Минобороны открыло на сайте раздел к 80-летию освобождения Варшавы
Минобороны России открыло на своем сайте раздел "Но помнит мир спасенный, Мир вечный, мир живой…", посвященный 80-летию проведения Висло-Одерской наступательной РИА Новости, 17.01.2025
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варшава
россия
польша
иосиф сталин (джугашвили)
уинстон черчилль
совершенно секретно
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Минобороны России открыло на своем сайте раздел "Но помнит мир спасенный, Мир вечный, мир живой…", посвященный 80-летию проведения Висло-Одерской наступательной операции и освобождению от фашистских захватчиков Варшавы, сообщили в военном ведомстве. "Минобороны России к 80-й годовщине освобождения столицы Польши – города Варшавы (17 января 1945 года) – открывает на своем сайте новый мультимедийный раздел "Но помнит мир спасенный, Мир вечный, мир живой…", - говорится в сообщении. Отмечается что в новом разделе представлены уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства о ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года. Изначально операция планировалась на 20 января. Ее перенесли на восемь дней после просьбы премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к Иосифу Сталину в связи с крупной неудачей англо-американских сил в Арденнах. Первый этап операции продолжался до 17 января, советским войскам удалось продвинуться на 100-160 километров в полосе шириной 500 километров. Помимо Варшавы Красная армия овладела Радомом, Кельце, Радомско, Ченстоховой. Были созданы выгодные условия для нанесения новых ударов на большую глубину. До 3 февраля советские войска продвинулись на глубину до 500 километров, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к столице Германии. До Берлина оставалось 60-70 километров. В частности, был остановлен немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, а его узники освобождены. В разделе на сайте МО РФ представлены характеристика оборонительных рубежей противника, план подготовки наступательной операции, планы и схемы наступления различных армий, директивы Сталина. Кроме того, в нем можно ознакомиться с боевыми донесениями, шифровками под грифом "Совершенно секретно", докладами, фрагментами журналов боевых действий, таблицами наступления войск, справками о потерях, протоколами допросов немецкого командования и показаниями узников Аушвиц-Биркенау, а также наградными листами военнослужащих, ставших в ходе операции Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html
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варшава, россия, польша, иосиф сталин (джугашвили), уинстон черчилль, совершенно секретно
Варшава, Россия, Польша, Иосиф Сталин (Джугашвили), Уинстон Черчилль, Совершенно секретно
Минобороны открыло на сайте раздел к 80-летию освобождения Варшавы

Минобороны открыло на сайте раздел, посвященный 80-летию освобождения Варшавы

© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкСоветские воины ведут бой в окрестностях Варшавы
Советские воины ведут бой в окрестностях Варшавы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Капустянский
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Советские воины ведут бой в окрестностях Варшавы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Минобороны России открыло на своем сайте раздел "Но помнит мир спасенный, Мир вечный, мир живой…", посвященный 80-летию проведения Висло-Одерской наступательной операции и освобождению от фашистских захватчиков Варшавы, сообщили в военном ведомстве.
"Минобороны России к 80-й годовщине освобождения столицы Польши – города Варшавы (17 января 1945 года) – открывает на своем сайте новый мультимедийный раздел "Но помнит мир спасенный, Мир вечный, мир живой…", - говорится в сообщении.
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Отмечается что в новом разделе представлены уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства о ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года.
Изначально операция планировалась на 20 января. Ее перенесли на восемь дней после просьбы премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к Иосифу Сталину в связи с крупной неудачей англо-американских сил в Арденнах.
Первый этап операции продолжался до 17 января, советским войскам удалось продвинуться на 100-160 километров в полосе шириной 500 километров. Помимо Варшавы Красная армия овладела Радомом, Кельце, Радомско, Ченстоховой. Были созданы выгодные условия для нанесения новых ударов на большую глубину.
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До 3 февраля советские войска продвинулись на глубину до 500 километров, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к столице Германии. До Берлина оставалось 60-70 километров. В частности, был остановлен немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, а его узники освобождены.
В разделе на сайте МО РФ представлены характеристика оборонительных рубежей противника, план подготовки наступательной операции, планы и схемы наступления различных армий, директивы Сталина.
Кроме того, в нем можно ознакомиться с боевыми донесениями, шифровками под грифом "Совершенно секретно", докладами, фрагментами журналов боевых действий, таблицами наступления войск, справками о потерях, протоколами допросов немецкого командования и показаниями узников Аушвиц-Биркенау, а также наградными листами военнослужащих, ставших в ходе операции Героями Советского Союза.
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