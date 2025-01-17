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Сумму выплаты медикам по программе "Приведи друга" повысили в Подмосковье - РИА Новости, 17.01.2025
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Новости Подмосковья
 
15:42 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/mediki-1994222305.html
Сумму выплаты медикам по программе "Приведи друга" повысили в Подмосковье
Сумму выплаты медикам по программе "Приведи друга" повысили в Подмосковье - РИА Новости, 17.01.2025
Сумму выплаты медикам по программе "Приведи друга" повысили в Подмосковье
Сумму выплаты подмосковным медицинским работникам по программе "Приведи друга" повысили с 1 января 2025 года, сейчас максимальная премия может составить 128... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:42:00+03:00
2025-01-17T15:42:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сумму выплаты подмосковным медицинским работникам по программе "Приведи друга" повысили с 1 января 2025 года, сейчас максимальная премия может составить 128 тысяч рублей, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "В регионе действует широкий комплекс мер соцподдержки медицинских работников, направленный как на поддержку уже работающих у нас специалистов, так и тех, кто только трудоустроился. С начала этого года мы повысили выплаты по программе "Приведи друга". Теперь за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тысяч до 128 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника", - отметил Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве отметили, что по программе "Приведи друга" в прошлом году в медучреждения Подмосковья трудоустроилось 638 медицинских специалистов, а с начала текущего года уже семь. Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% – после трех месяцев работы. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Сумму выплаты медикам по программе "Приведи друга" повысили в Подмосковье

Забелин: повышена сумма выплаты медикам Подмосковья по программе "Приведи друга"

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сумму выплаты подмосковным медицинским работникам по программе "Приведи друга" повысили с 1 января 2025 года, сейчас максимальная премия может составить 128 тысяч рублей, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"В регионе действует широкий комплекс мер соцподдержки медицинских работников, направленный как на поддержку уже работающих у нас специалистов, так и тех, кто только трудоустроился. С начала этого года мы повысили выплаты по программе "Приведи друга". Теперь за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тысяч до 128 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника", - отметил Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что по программе "Приведи друга" в прошлом году в медучреждения Подмосковья трудоустроилось 638 медицинских специалистов, а с начала текущего года уже семь.
Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% – после трех месяцев работы. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
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