https://ria.ru/20250117/marochko-1994118006.html
Российские войска выбили ВСУ со стратегической высоты в ЛНР, заявил Марочко
Российские войска выбили ВСУ со стратегической высоты в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 17.01.2025
Российские войска выбили ВСУ со стратегической высоты в ЛНР, заявил Марочко
Украинские силы лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении, утратив контроль над стратегически важной высотой северо-западнее... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T08:09:00+03:00
2025-01-17T08:09:00+03:00
2025-01-17T08:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
макеевка
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 17 января - РИА Новости. Украинские силы лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении, утратив контроль над стратегически важной высотой северо-западнее Макеевки в ЛНР, где продвигаются российские силы, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают продвижение в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, выбивая противника с занимаемых рубежей и укрепленных позиций. В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населенного пункта, лишив себя тактического преимущества", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Со слов эксперта, украинские военнослужащие, лишившись тактического преимущества, сбежали с нескольких позиций.
https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Макеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские войска выбили ВСУ со стратегической высоты в ЛНР, заявил Марочко
Марочко: ВС России выбили ВСУ со стратегической высоты северо-западнее Макеевки