https://ria.ru/20250117/marochko-1994118006.html

Российские войска выбили ВСУ со стратегической высоты в ЛНР, заявил Марочко

Российские войска выбили ВСУ со стратегической высоты в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 17.01.2025

Российские войска выбили ВСУ со стратегической высоты в ЛНР, заявил Марочко

Украинские силы лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении, утратив контроль над стратегически важной высотой северо-западнее... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T08:09:00+03:00

2025-01-17T08:09:00+03:00

2025-01-17T08:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

макеевка

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 17 января - РИА Новости. Украинские силы лишились тактического преимущества на сватовско-кременском направлении, утратив контроль над стратегически важной высотой северо-западнее Макеевки в ЛНР, где продвигаются российские силы, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВС РФ продолжают продвижение в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР, выбивая противника с занимаемых рубежей и укрепленных позиций. В результате огневого воздействия наших войск украинские боевики утратили контроль над стратегической высотой северо-западнее населенного пункта, лишив себя тактического преимущества", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Со слов эксперта, украинские военнослужащие, лишившись тактического преимущества, сбежали с нескольких позиций.

https://ria.ru/20240531/marochko-1949559554.html

луганская народная республика

макеевка

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, макеевка, андрей марочко, вооруженные силы рф