https://ria.ru/20250117/liksutov-1994127264.html
Ликсутов: создание МПТ поможет трудоустроить более 300 тысяч человек
Ликсутов: создание МПТ поможет трудоустроить более 300 тысяч человек - РИА Новости, 17.01.2025
Ликсутов: создание МПТ поможет трудоустроить более 300 тысяч человек
Более 200 новых объектов, на которых смогут трудоустроиться почти 305 тысяч человек, возведут в столице рамках программы стимулирования создания мест приложения РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:00:00+03:00
2025-01-17T10:00:00+03:00
2025-01-17T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Более 200 новых объектов, на которых смогут трудоустроиться почти 305 тысяч человек, возведут в столице рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Формирование сбалансированной и комплексной городской инфраструктуры позволяет москвичам найти интересную и высокооплачиваемую работу в шаговой доступности от дома. Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, в городе появляются новые промышленные предприятия, бизнес-центры, логистические комплексы, а также учреждения образования, культуры и здравоохранения", ‑ отметил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что при поддержке города инвесторы построят более 200 новых объектов, куда смогут трудоустроиться порядка 305 тысяч москвичей.Так, в прошлом году в рамках программы стимулирования создания МПТ было возведено 14 новых объектов, в числе которых 3 технопарка, 2 бизнес-центра, а также детсады, школы, ТЦ и первый музей. Таким образом, Москва получила порядка двадцати тысяч новых рабочих мест."В прошлом году мы удвоили объем инвестиций в программу. Нарастающим итогом инвесторы вложат в создание МПТ свыше двух триллионов рублей. Из них более 220 миллиардов рублей будет привлечено в рамках реализации проектов возведения проминфраструктуры. Планируется построить более 850 тыс. кв. м. производственных площадей" – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, слова которого привели в пресс-службе.За пять лет программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. В общей сложности в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше двух триллионов рублей. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.
https://ria.ru/20250115/liksutov-1993739491.html
https://ria.ru/20250117/efimov-1994049555.html
https://ria.ru/20250108/liksutov-1992759378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: создание МПТ поможет трудоустроить более 300 тысяч человек
Заммэра Ликсутов: в Москве возведут более 200 новых объектов по спецпрограмме
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Более 200 новых объектов, на которых смогут трудоустроиться почти 305 тысяч человек, возведут в столице рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Формирование сбалансированной и комплексной городской инфраструктуры позволяет москвичам найти интересную и высокооплачиваемую работу в шаговой доступности от дома. Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, в городе появляются новые промышленные предприятия, бизнес-центры, логистические комплексы, а также учреждения образования, культуры и здравоохранения", ‑ отметил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что при поддержке города инвесторы построят более 200 новых объектов, куда смогут трудоустроиться порядка 305 тысяч москвичей.
Так, в прошлом году в рамках программы стимулирования создания МПТ было возведено 14 новых объектов, в числе которых 3 технопарка, 2 бизнес-центра, а также детсады, школы, ТЦ и первый музей. Таким образом, Москва получила порядка двадцати тысяч новых рабочих мест.
"В прошлом году мы удвоили объем инвестиций в программу. Нарастающим итогом инвесторы вложат в создание МПТ свыше двух триллионов рублей. Из них более 220 миллиардов рублей будет привлечено в рамках реализации проектов возведения проминфраструктуры. Планируется построить более 850 тыс. кв. м. производственных площадей" – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
, слова которого привели в пресс-службе.
За пять лет программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило свыше 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. В общей сложности в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше двух триллионов рублей. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.