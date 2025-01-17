https://ria.ru/20250117/lagutenko-1994139160.html

Дума Владивостока не получала обращений о лишении Ильи Лагутенко звания

Дума Владивостока не получала обращений о лишении Ильи Лагутенко звания - РИА Новости, 17.01.2025

Дума Владивостока не получала обращений о лишении Ильи Лагутенко звания

Дума Владивостока не получала обращений о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина, при этом присвоение этого звания не зависит от факта... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:27:00+03:00

2025-01-17T10:27:00+03:00

2025-01-17T10:27:00+03:00

культура

владивосток

илья лагутенко

мумий тролль

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Дума Владивостока не получала обращений о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина, при этом присвоение этого звания не зависит от факта проживания человека на территории города, сообщили РИА Новости в думе Владивостока. Накануне "Российская газета" сообщила, что во Владивостоке представители общественности и некоторые почетные граждане города пытаются лишить этого звания Лагутенко, в том числе из-за того, что он редко бывал в России ранее и не живет в стране сейчас. "В связи с размещением в ряде СМИ сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания "Почетный гражданин города Владивостока" сообщаем, что в Думу города Владивостока подобное обращение не поступало", - сказал собеседник агентства. По его словам, положением о звании "Почетный гражданин города Владивостока" предусмотрено, что человека можно лишить этого звания решением думы, если будет установлено, что сведения в документах, на основании которых присвоено звание, недостоверны, либо если в силу вступит обвинительный приговор суда. "Согласно положению, звания могут быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Присвоение звания не зависит от факта рождения удостоенных его лиц в городе Владивостоке или проживания на его территории", - добавили в думе. Председатель почётных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова заявила РИА Новости, что будет обращаться в городскую думу для поиска правовых инструментов, чтобы лишить звания Лагутенко. "Пока, на мой взгляд, такого (механизма) нет… Мы не хотели, чтобы он был почётным гражданином, мы везде против выступали", - сказала Морозова. Лагутенко родом из Владивостока, здесь началась творческая карьера группы, затем "Мумий Тролль" отправился в столицу. В 2013 года Лагутенко был награждён орденом "За заслуги перед Владивостоком" первой степени. В том же году музыкант основал международный фестиваль V-ROX, который затем много лет ежегодно проходил во Владивостоке и собирал множество иностранных музыкантов. В 2016 году Лагутенко присвоили звание почетного гражданина Владивостока. В 2022 году он заявил о приостановлении деятельности своей группы.

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https://ria.ru/20240808/baysarova-1964901589.html

https://ria.ru/20240903/shufutinskiy-1970308610.html

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владивосток, илья лагутенко, мумий тролль