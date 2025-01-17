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На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута - РИА Новости, 17.01.2025
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13:16 17.01.2025 (обновлено: 13:17 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/kuban-1994182975.html
На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута
На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута - РИА Новости, 17.01.2025
На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута
Новые незначительные фрагменты мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:16:00+03:00
2025-01-17T13:17:00+03:00
происшествия
краснодарский край
красноармейский район
краснодар
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Новые незначительные фрагменты мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. В четверг краевые власти сообщали о прекращении выбросов нефтепродуктов на побережье. "Утром 17 января новые незначительные фрагменты мазута на своих участках обнаружили команды Тимашевского, Кавказского, Выселковского, Мостовского, Абинского и Красноармейского районов, Ленинградского муниципального округа и Краснодара. Основная работа по очистке пляжей на данный момент завершена. Сейчас идет деликатная уборка пляжей - песок просеивают, чтобы избавиться от застывших капель мазута", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250116/anapa-1994093325.html
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краснодарский край
красноармейский район
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происшествия, краснодарский край, красноармейский район, краснодар, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Красноармейский район, Краснодар, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута

В Краснодарском крае на пляжах обнаружили новые незначительные фрагменты мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Новые незначительные фрагменты мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
В четверг краевые власти сообщали о прекращении выбросов нефтепродуктов на побережье.
Спасение птиц после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута
16 января, 22:45
"Утром 17 января новые незначительные фрагменты мазута на своих участках обнаружили команды Тимашевского, Кавказского, Выселковского, Мостовского, Абинского и Красноармейского районов, Ленинградского муниципального округа и Краснодара. Основная работа по очистке пляжей на данный момент завершена. Сейчас идет деликатная уборка пляжей - песок просеивают, чтобы избавиться от застывших капель мазута", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"
Вчера, 09:32
 
ПроисшествияКраснодарский крайКрасноармейский районКраснодарКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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