https://ria.ru/20250117/kuban-1994182975.html

На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута

На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута - РИА Новости, 17.01.2025

На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута

Новые незначительные фрагменты мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:16:00+03:00

2025-01-17T13:16:00+03:00

2025-01-17T13:17:00+03:00

происшествия

краснодарский край

красноармейский район

краснодар

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993267039_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_f7fb41b2d48d37a9905f4cc9743445d7.jpg

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Новые незначительные фрагменты мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. В четверг краевые власти сообщали о прекращении выбросов нефтепродуктов на побережье. "Утром 17 января новые незначительные фрагменты мазута на своих участках обнаружили команды Тимашевского, Кавказского, Выселковского, Мостовского, Абинского и Красноармейского районов, Ленинградского муниципального округа и Краснодара. Основная работа по очистке пляжей на данный момент завершена. Сейчас идет деликатная уборка пляжей - песок просеивают, чтобы избавиться от застывших капель мазута", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250116/anapa-1994093325.html

https://ria.ru/20250117/mazut-1994129156.html

краснодарский край

красноармейский район

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, красноармейский район, краснодар, крушение двух танкеров в керченском проливе