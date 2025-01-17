На краснодарских пляжах обнаружили новые фрагменты мазута
В Краснодарском крае на пляжах обнаружили новые незначительные фрагменты мазута
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Новые незначительные фрагменты мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
В четверг краевые власти сообщали о прекращении выбросов нефтепродуктов на побережье.
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"Утром 17 января новые незначительные фрагменты мазута на своих участках обнаружили команды Тимашевского, Кавказского, Выселковского, Мостовского, Абинского и Красноармейского районов, Ленинградского муниципального округа и Краснодара. Основная работа по очистке пляжей на данный момент завершена. Сейчас идет деликатная уборка пляжей - песок просеивают, чтобы избавиться от застывших капель мазута", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.