https://ria.ru/20250117/kreschenie-1994238365.html

В МЧС рассказали, как правильно купаться на Крещение

В МЧС рассказали, как правильно купаться на Крещение - РИА Новости, 17.01.2025

В МЧС рассказали, как правильно купаться на Крещение

Перед погружением в купель в праздник Крещения Господня сначала надо зайти в ледяную воду по колено, смочить лицо и тело и только потом окунуться по шею, при... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:56:00+03:00

2025-01-17T16:56:00+03:00

2025-01-17T16:56:00+03:00

религия

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

религиозные праздники

крещение господне

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Перед погружением в купель в праздник Крещения Господня сначала надо зайти в ледяную воду по колено, смочить лицо и тело и только потом окунуться по шею, при этом купание в проруби строго противопоказано пожилым людям, маленьким детям и беременным, предупреждает главное управление МЧС России по Московской области в своем Telegram-канале. "Зайдите в купель по колено, смочите водой лицо и тело, только потом окунайтесь по шею. Не мочите голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Погружайтесь в среднем темпе, чтобы организм не начал сопротивляться. Не задерживайтесь в проруби более чем на одну минуту", - говорится в памятках. Ведомство отмечает, что купание в ледяной воде противопоказано людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, маленьким детям, а также беременным женщинам. Спасатели предупреждают, что в связи с колебаниями температуры воздуха лед в настоящее время очень ненадежный. "Если вы приняли решение искупаться на Крещение, то делать это нужно только в специально оборудованных местах, где для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС", - резюмирует главк. Ранее ведомство сообщало, что на территории Московской области для купаний в праздник Крещения Господня 19 января подготовлено порядка 200 купелей. Как ожидается, в крещенских купаниях в регионе примут участие свыше 250 тысяч человек. Безопасность людей будут обеспечивать свыше 4,5 тысячи специалистов и 750 единиц техники. День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

https://ria.ru/20250117/kreschenie-1922176486.html

https://ria.ru/20250117/kreschenie-1994224975.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религиозные праздники, крещение господне