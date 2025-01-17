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В МЧС рассказали, как правильно купаться на Крещение - РИА Новости, 17.01.2025
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Религия
 
16:56 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/kreschenie-1994238365.html
В МЧС рассказали, как правильно купаться на Крещение
В МЧС рассказали, как правильно купаться на Крещение - РИА Новости, 17.01.2025
В МЧС рассказали, как правильно купаться на Крещение
Перед погружением в купель в праздник Крещения Господня сначала надо зайти в ледяную воду по колено, смочить лицо и тело и только потом окунуться по шею, при... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:56:00+03:00
2025-01-17T16:56:00+03:00
религия
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
религиозные праздники
крещение господне
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Перед погружением в купель в праздник Крещения Господня сначала надо зайти в ледяную воду по колено, смочить лицо и тело и только потом окунуться по шею, при этом купание в проруби строго противопоказано пожилым людям, маленьким детям и беременным, предупреждает главное управление МЧС России по Московской области в своем Telegram-канале. "Зайдите в купель по колено, смочите водой лицо и тело, только потом окунайтесь по шею. Не мочите голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Погружайтесь в среднем темпе, чтобы организм не начал сопротивляться. Не задерживайтесь в проруби более чем на одну минуту", - говорится в памятках. Ведомство отмечает, что купание в ледяной воде противопоказано людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, маленьким детям, а также беременным женщинам. Спасатели предупреждают, что в связи с колебаниями температуры воздуха лед в настоящее время очень ненадежный. "Если вы приняли решение искупаться на Крещение, то делать это нужно только в специально оборудованных местах, где для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС", - резюмирует главк. Ранее ведомство сообщало, что на территории Московской области для купаний в праздник Крещения Господня 19 января подготовлено порядка 200 купелей. Как ожидается, в крещенских купаниях в регионе примут участие свыше 250 тысяч человек. Безопасность людей будут обеспечивать свыше 4,5 тысячи специалистов и 750 единиц техники. День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
https://ria.ru/20250117/kreschenie-1922176486.html
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россия
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россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религиозные праздники, крещение господне
Религия, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Религиозные праздники, Крещение Господне
В МЧС рассказали, как правильно купаться на Крещение

МЧС: перед погружением в купель надо смочить лицо и тело, потом окунуться по шею

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкКрещенская купель
Крещенская купель - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Крещенская купель. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Перед погружением в купель в праздник Крещения Господня сначала надо зайти в ледяную воду по колено, смочить лицо и тело и только потом окунуться по шею, при этом купание в проруби строго противопоказано пожилым людям, маленьким детям и беременным, предупреждает главное управление МЧС России по Московской области в своем Telegram-канале.
"Зайдите в купель по колено, смочите водой лицо и тело, только потом окунайтесь по шею. Не мочите голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Погружайтесь в среднем темпе, чтобы организм не начал сопротивляться. Не задерживайтесь в проруби более чем на одну минуту", - говорится в памятках.
Крещение - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Крещение Господне в 2025 году
Вчера, 14:17
Ведомство отмечает, что купание в ледяной воде противопоказано людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, маленьким детям, а также беременным женщинам.
Спасатели предупреждают, что в связи с колебаниями температуры воздуха лед в настоящее время очень ненадежный. "Если вы приняли решение искупаться на Крещение, то делать это нужно только в специально оборудованных местах, где для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС", - резюмирует главк.
Ранее ведомство сообщало, что на территории Московской области для купаний в праздник Крещения Господня 19 января подготовлено порядка 200 купелей. Как ожидается, в крещенских купаниях в регионе примут участие свыше 250 тысяч человек. Безопасность людей будут обеспечивать свыше 4,5 тысячи специалистов и 750 единиц техники.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Мужчина окунается в купель во время крещенских купаний - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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РелигияРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Религиозные праздникиКрещение Господне
 
 
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