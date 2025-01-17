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В Петербурге спасли кота, застрявшего на льдине
В Петербурге спасли кота, застрявшего на льдине - РИА Новости, 17.01.2025
В Петербурге спасли кота, застрявшего на льдине
Сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга сняли со льдины в акватории Малой Невы на Васильевском острове кота, который оказался домашним, его... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:03:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга сняли со льдины в акватории Малой Невы на Васильевском острове кота, который оказался домашним, его хозяйка нашлась, сообщила спасательная служба. "Шестнадцатого января в Василеостровском районе на акватории Малой Невы по заявке очевидца спасатели дежурной смены СПС Nº8 спасли кота, который не мог самостоятельно выбраться на берег. Зверя сняли со льдины, обогрели, накормили", – говорится в сообщении на странице госучреждения в соцсети "ВКонтакте". Как следует из опубликованного видео, кот не обрадовался появлению спасателя и сначала убежал от него по льду. Отмечается, что кот переночевал на территории спасательной станции (в Петропавловской крепости), и в пятницу его смогла разыскать хозяйка. "Сегодня утром нашлась хозяйка сбежавшей пропажи! Несколько суток женщина искала своего питомца, увидела новость о спасении кота и узнала в нем своего. Хвостатый вернулся домой, и надеемся, что больше побегов и катания на льдинах не будет", – рассказали спасатели.
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Кадры спасения кота поисково-спасательной службой Санкт-Петербурга
лед
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В Петербурге спасли кота, застрявшего на льдине
Спасатели в Петербурге сняли кота со льдины, его хозяйка нашлась
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости.
Сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга сняли со льдины в акватории Малой Невы на Васильевском острове кота, который оказался домашним, его хозяйка нашлась, сообщила спасательная служба
.
"Шестнадцатого января в Василеостровском районе на акватории Малой Невы по заявке очевидца спасатели дежурной смены СПС Nº8 спасли кота, который не мог самостоятельно выбраться на берег. Зверя сняли со льдины, обогрели, накормили", – говорится в сообщении на странице госучреждения в соцсети "ВКонтакте".
Как следует из опубликованного видео, кот не обрадовался появлению спасателя и сначала убежал от него по льду.
Отмечается, что кот переночевал на территории спасательной станции (в Петропавловской крепости), и в пятницу его смогла разыскать хозяйка.
"Сегодня утром нашлась хозяйка сбежавшей пропажи! Несколько суток женщина искала своего питомца, увидела новость о спасении кота и узнала в нем своего. Хвостатый вернулся домой, и надеемся, что больше побегов и катания на льдинах не будет", – рассказали спасатели.