https://ria.ru/20250117/kirov-1994293698.html

В Кирове пьяный водитель пытался скрыться от погони

В Кирове пьяный водитель пытался скрыться от погони - РИА Новости, 17.01.2025

В Кирове пьяный водитель пытался скрыться от погони

Сотрудникам полиции в Кирове пришлось стрелять по колесам автомобиля, на котором пьяный водитель пытался уйти от погони, протаранив несколько машин, сообщает... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:52:00+03:00

2025-01-17T20:52:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Сотрудникам полиции в Кирове пришлось стрелять по колесам автомобиля, на котором пьяный водитель пытался уйти от погони, протаранив несколько машин, сообщает МВД региона. Сообщение от граждан о том, что по улице Чапаева двигается автомобиль ВАЗ-2107 под управлением водителя, предположительно, находящегося в состоянии опьянения, поступило в дежурную часть ДПС вечером в четверг. "Наряд дорожно-патрульной службы обнаружил автомобиль, но требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Началось преследование. Нарушитель двигался на высокой скорости, пересекал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения", - говорится в сообщении. По ходу движения водитель ВАЗ совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта", а также с патрульным автомобилем ДПС. "После того, как автомобиль с правонарушителем оказался за пределами города, после неоднократных предупреждений через громкоговорящее устройство, полицейские применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. В результате произведенных прицельных выстрелов у автомобиля были повреждены колеса. Тем не менее автомобиль сумел продолжить движение до микрорайона Чистые Пруды города Кирова, где нарушитель был задержан сотрудниками батальона патрульно-постовой службы", - отмечается в сообщении. Задержанным оказался 30-летний житель Кирова, от освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20241128/priamure-1986129793.html

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происшествия, авто, киров, россия