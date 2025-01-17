В Кирове пьяный водитель пытался скрыться от погони
Полиция в Кирове устроила погоню за пьяным водителем со стрельбой по колесам
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Сотрудникам полиции в Кирове пришлось стрелять по колесам автомобиля, на котором пьяный водитель пытался уйти от погони, протаранив несколько машин, сообщает МВД региона.
Сообщение от граждан о том, что по улице Чапаева двигается автомобиль ВАЗ-2107 под управлением водителя, предположительно, находящегося в состоянии опьянения, поступило в дежурную часть ДПС вечером в четверг.
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"Наряд дорожно-патрульной службы обнаружил автомобиль, но требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Началось преследование. Нарушитель двигался на высокой скорости, пересекал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.
По ходу движения водитель ВАЗ совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта", а также с патрульным автомобилем ДПС.
"После того, как автомобиль с правонарушителем оказался за пределами города, после неоднократных предупреждений через громкоговорящее устройство, полицейские применили огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. В результате произведенных прицельных выстрелов у автомобиля были повреждены колеса. Тем не менее автомобиль сумел продолжить движение до микрорайона Чистые Пруды города Кирова, где нарушитель был задержан сотрудниками батальона патрульно-постовой службы", - отмечается в сообщении.
Задержанным оказался 30-летний житель Кирова, от освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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