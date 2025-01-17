https://ria.ru/20250117/kalifornija-1994129927.html

В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции

В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции - РИА Новости, 17.01.2025

В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции

Пожар произошел на крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в американском штате Калифорния, в ряде близлежащих районов объявлена эвакуация, сообщает... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:36:00+03:00

2025-01-17T09:36:00+03:00

2025-01-17T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пожар произошел на крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в американском штате Калифорния, в ряде близлежащих районов объявлена эвакуация, сообщает департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей. "Пожарная служба района Норт-Каунти в данный момент реагирует на пожар на электростанции в Мосс-Лендинге", - говорится на сайте ведомства. Согласно ведомству, в восьми районах округа объявлена эвакуация, жителям рекомендуют закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции. По данным газеты Santa Cruz Sentinel, объект, на котором произошел пожар, является одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, у нее имеются десятки тысяч литиевых батарей. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993636119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, калифорния, лос-анджелес