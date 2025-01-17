Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 17.01.2025 (обновлено: 09:46 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/kalifornija-1994129927.html
В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции
В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции - РИА Новости, 17.01.2025
В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции
Пожар произошел на крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в американском штате Калифорния, в ряде близлежащих районов объявлена эвакуация, сообщает... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:36:00+03:00
2025-01-17T09:46:00+03:00
в мире
калифорния
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994132520_0:625:1492:1464_1920x0_80_0_0_e70b2f3cbde489efb51c28a77d24b9b1.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пожар произошел на крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в американском штате Калифорния, в ряде близлежащих районов объявлена эвакуация, сообщает департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей. "Пожарная служба района Норт-Каунти в данный момент реагирует на пожар на электростанции в Мосс-Лендинге", - говорится на сайте ведомства. Согласно ведомству, в восьми районах округа объявлена эвакуация, жителям рекомендуют закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции. По данным газеты Santa Cruz Sentinel, объект, на котором произошел пожар, является одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, у нее имеются десятки тысяч литиевых батарей. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993636119.html
https://ria.ru/20250117/pozhar-1994114890.html
калифорния
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994132520_0:411:1492:1530_1920x0_80_0_0_c913c09848319ced9cafb54a87ca8bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, лос-анджелес
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес
В Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции

В городе Мосс-Лендинг в Калифорнии произошел пожар на крупной электростанции

© Фото : соцсетиПожар на электростанции в городе Мосс-Лендинг в Калифорнии, США
Пожар на электростанции в городе Мосс-Лендинг в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : соцсети
Пожар на электростанции в городе Мосс-Лендинг в Калифорнии, США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пожар произошел на крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в американском штате Калифорния, в ряде близлежащих районов объявлена эвакуация, сообщает департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей.
"Пожарная служба района Норт-Каунти в данный момент реагирует на пожар на электростанции в Мосс-Лендинге", - говорится на сайте ведомства.
Тушение пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Лавров сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с расходами США на Украину
14 января, 13:02
Согласно ведомству, в восьми районах округа объявлена эвакуация, жителям рекомендуют закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции.
По данным газеты Santa Cruz Sentinel, объект, на котором произошел пожар, является одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, у нее имеются десятки тысяч литиевых батарей.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Последствия пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Очевидец пожаров в Калифорнии рассказал, что у него осталась только пижама
Вчера, 06:48
 
В миреКалифорнияЛос-Анджелес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала