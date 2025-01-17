https://ria.ru/20250117/izbienie-1994180766.html

В Омской области женщина избила 11-месячного сына

В Омской области женщина избила 11-месячного сына - РИА Новости, 17.01.2025

В Омской области женщина избила 11-месячного сына

Жительница Омской области отпинала 11-месячного сына после того, как он измазался золой в печке, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:01:00+03:00

2025-01-17T13:01:00+03:00

2025-01-17T13:01:00+03:00

происшествия

омская область

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ОМСК, 17 янв- РИА Новости. Жительница Омской области отпинала 11-месячного сына после того, как он измазался золой в печке, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России. По информации следователей, днем 12 января 2025 года 19-летняя жительница села Юрьево Омской области отпинала 11-месячного сына, причинив тяжкий вред его здоровью. "Обвиняемая, ранее судимая за кражу, нанесла малолетнему сыну не менее трех ударов ногой по телу, причинив переломы ребер и другие телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. О произошедшем стало известно из сообщения из больницы. Как выяснилось, она разозлилась, что ребенок залез в печку и измазался золой. После этого она начала его пинать", – рассказали РИА Новости в пресс-службе. Женщину арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего или в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Областная прокуратура проводит проверку случившегося.

https://ria.ru/20250110/rebenok-1993209991.html

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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)