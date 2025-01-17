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В Омской области женщина избила 11-месячного сына - РИА Новости, 17.01.2025
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13:01 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/izbienie-1994180766.html
В Омской области женщина избила 11-месячного сына
В Омской области женщина избила 11-месячного сына - РИА Новости, 17.01.2025
В Омской области женщина избила 11-месячного сына
Жительница Омской области отпинала 11-месячного сына после того, как он измазался золой в печке, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:01:00+03:00
2025-01-17T13:01:00+03:00
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 17 янв- РИА Новости. Жительница Омской области отпинала 11-месячного сына после того, как он измазался золой в печке, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России. По информации следователей, днем 12 января 2025 года 19-летняя жительница села Юрьево Омской области отпинала 11-месячного сына, причинив тяжкий вред его здоровью. "Обвиняемая, ранее судимая за кражу, нанесла малолетнему сыну не менее трех ударов ногой по телу, причинив переломы ребер и другие телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. О произошедшем стало известно из сообщения из больницы. Как выяснилось, она разозлилась, что ребенок залез в печку и измазался золой. После этого она начала его пинать", – рассказали РИА Новости в пресс-службе. Женщину арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего или в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Областная прокуратура проводит проверку случившегося.
https://ria.ru/20250110/rebenok-1993209991.html
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происшествия, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области женщина избила 11-месячного сына

Жительница Омской области избила 11-месячного сына, измазавшегося золой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 17 янв- РИА Новости. Жительница Омской области отпинала 11-месячного сына после того, как он измазался золой в печке, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
По информации следователей, днем 12 января 2025 года 19-летняя жительница села Юрьево Омской области отпинала 11-месячного сына, причинив тяжкий вред его здоровью.
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"Обвиняемая, ранее судимая за кражу, нанесла малолетнему сыну не менее трех ударов ногой по телу, причинив переломы ребер и другие телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. О произошедшем стало известно из сообщения из больницы. Как выяснилось, она разозлилась, что ребенок залез в печку и измазался золой. После этого она начала его пинать", – рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Женщину арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего или в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Областная прокуратура проводит проверку случившегося.
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ПроисшествияОмская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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