https://ria.ru/20250117/iran-1994269456.html

Россия и Иран будут координировать усилия в борьбе с терроризмом

Россия и Иран будут координировать усилия в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран будут координировать усилия в борьбе с терроризмом

РФ и Иран намерены координировать позиции и продвигать совместные усилия в борьбе с терроризмом и иными угрозами на международных площадках, следует из Договора РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:48:00+03:00

2025-01-17T18:48:00+03:00

2025-01-17T18:49:00+03:00

россия

иран

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994259911_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_f3b9c01d7e5e291c5dce439e9b5ad301.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ и Иран намерены координировать позиции и продвигать совместные усилия в борьбе с терроризмом и иными угрозами на международных площадках, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя старнами. Текст опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны координируют свои позиции и продвигают совместные усилия в борьбе с указанными вызовами и угрозами на соответствующих международных площадках, а также осуществляют сотрудничество в рамках Международной организации уголовной полиции (Интерпол)", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/iran-1994268511.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан