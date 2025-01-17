https://ria.ru/20250117/iran-1994269456.html
Россия и Иран будут координировать усилия в борьбе с терроризмом
Россия и Иран будут координировать усилия в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран будут координировать усилия в борьбе с терроризмом
РФ и Иран намерены координировать позиции и продвигать совместные усилия в борьбе с терроризмом и иными угрозами на международных площадках, следует из Договора РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:48:00+03:00
2025-01-17T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ и Иран намерены координировать позиции и продвигать совместные усилия в борьбе с терроризмом и иными угрозами на международных площадках, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя старнами. Текст опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны координируют свои позиции и продвигают совместные усилия в борьбе с указанными вызовами и угрозами на соответствующих международных площадках, а также осуществляют сотрудничество в рамках Международной организации уголовной полиции (Интерпол)", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250117/iran-1994268511.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия и Иран будут координировать усилия в борьбе с терроризмом
Россия и Иран намерены продвигать совместные усилия в борьбе с терроризмом