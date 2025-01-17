https://ria.ru/20250117/iran-1994263537.html

Россия и Иран будут сотрудничать в охране общественного порядка

Россия и Иран будут сотрудничать в охране общественного порядка - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран будут сотрудничать в охране общественного порядка

Россия и Иран будут поддерживать взаимодействие по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, говорится в тексте Договора о... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:29:00+03:00

2025-01-17T18:29:00+03:00

2025-01-17T18:29:00+03:00

россия

иран

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран будут поддерживать взаимодействие по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, говорится в тексте Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном, опубликованного на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны поддерживают взаимодействие по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны важных государственных объектов и государственного контроля за оборотом оружия", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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2025

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россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан