Путин заявил о координации усилий России и Ирана на международной арене
Путин: Россия и Иран координируют свои усилия на международной арене
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран координируют свои усилия на международной арене, это касается самых острых вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы на протяжении длительного времени координируем свои усилия на международной арене. Это касается самых острых вопросов, которые находятся в повестке дня международного сообщества - это Ближний Восток, это регион, я сейчас об этом тоже говорил, регион Южного Кавказа. Это всё затрагивает напрямую наши интересы", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.