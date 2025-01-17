https://ria.ru/20250117/iran-1994251891.html

Президент Ирана выразил надежду на продолжение контактов с Россией

Президент Ирана выразил надежду на продолжение контактов с Россией - РИА Новости, 17.01.2025

Президент Ирана выразил надежду на продолжение контактов с Россией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на то, что контакты Москвы и Тегерана будут... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:47:00+03:00

2025-01-17T17:47:00+03:00

2025-01-17T17:48:00+03:00

россия

иран

москва

масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на то, что контакты Москвы и Тегерана будут продолжаться. "Я надеюсь, что наши двусторонние контакты будут продолжаться в рамках наших интересов и, конечно же, с сегодняшнего дня мы станем свидетелями более широкой возможности развития двусторонних отношений. В рамках политики соседства Исламской Республики Иран Российская Федерация принимает важное значение для нас, и за последние годы я могу сказать, что мы намечаем очень большой обмен делегациями между нашими сторонами, и этот процесс ещё продолжается, за что мы очень благодарны нашим коллегам в России", - сказал он. В Кремле прошли переговоры Пезешкиана с Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994250606.html

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россия, иран, москва, масуд пезешкиан, владимир путин