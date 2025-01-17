Президент Ирана выразил надежду на продолжение контактов с Россией
Президент Ирана Пезешкиан надеется на продолжение контактов Москвы и Тегерана
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду на то, что контакты Москвы и Тегерана будут продолжаться.
"Я надеюсь, что наши двусторонние контакты будут продолжаться в рамках наших интересов и, конечно же, с сегодняшнего дня мы станем свидетелями более широкой возможности развития двусторонних отношений. В рамках политики соседства Исламской Республики Иран Российская Федерация принимает важное значение для нас, и за последние годы я могу сказать, что мы намечаем очень большой обмен делегациями между нашими сторонами, и этот процесс ещё продолжается, за что мы очень благодарны нашим коллегам в России", - сказал он.
В Кремле прошли переговоры Пезешкиана с Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.