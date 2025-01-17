https://ria.ru/20250117/iran-1994243606.html

Путин назвал переговоры с президентом Ирана обстоятельными

Путин назвал переговоры с президентом Ирана обстоятельными - РИА Новости, 17.01.2025

Путин назвал переговоры с президентом Ирана обстоятельными

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом были обстоятельными. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:22:00+03:00

2025-01-17T17:22:00+03:00

2025-01-17T17:38:00+03:00

иран

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом были обстоятельными."Искренне рад приветствовать в Москве президента Исламской Республики Иран, господина Масуда Пезешкиана, с которым мы только что завершили обстоятельные переговоры в рамках его официального визита в Россию", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20250117/zakavkaze-1994247915.html

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан