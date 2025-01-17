https://ria.ru/20250117/iran-1994243606.html
Путин назвал переговоры с президентом Ирана обстоятельными
Путин назвал переговоры с президентом Ирана обстоятельными - РИА Новости, 17.01.2025
Путин назвал переговоры с президентом Ирана обстоятельными
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом были обстоятельными. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:22:00+03:00
2025-01-17T17:22:00+03:00
2025-01-17T17:38:00+03:00
иран
в мире
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом были обстоятельными."Искренне рад приветствовать в Москве президента Исламской Республики Иран, господина Масуда Пезешкиана, с которым мы только что завершили обстоятельные переговоры в рамках его официального визита в Россию", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
https://ria.ru/20250117/zakavkaze-1994247915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин назвал переговоры с президентом Ирана обстоятельными
Путин назвал состоявшиеся переговоры с президентом Ирана обстоятельными