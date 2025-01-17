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Пезешкиан заявил о важности присутствия Ирана в ЕАЭС
Пезешкиан заявил о важности присутствия Ирана в ЕАЭС - РИА Новости, 17.01.2025
Пезешкиан заявил о важности присутствия Ирана в ЕАЭС
Присутствие Ирана в ЕАЭС придаст большой импульс развитию двухсторонних отношений республики с Россией, считает президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:14:00+03:00
2025-01-17T14:14:00+03:00
2025-01-17T14:14:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Присутствие Ирана в ЕАЭС придаст большой импульс развитию двухсторонних отношений республики с Россией, считает президент Ирана Масуд Пезешкиан. Президент Ирана, который находится в России с официальным визитом, встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Что касается нашего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, я глубоко убежден, что наше присутствие в рамках этого объединения также придаст большой импульс развитию двухсторонних отношений", - сказал Пезешкиан на встрече с Мишустиным. Ранее лидеры Евразийского экономического союза одобрили решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС и утвердили решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
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иран, россия, масуд пезешкиан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Пезешкиан заявил о важности присутствия Ирана в ЕАЭС
Пезешкиан: присутствие Ирана в ЕАЭС придаст импульс развитию отношений с Россией