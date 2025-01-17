https://ria.ru/20250117/iran-1994195670.html

Пезешкиан заявил о важности присутствия Ирана в ЕАЭС

Пезешкиан заявил о важности присутствия Ирана в ЕАЭС - РИА Новости, 17.01.2025

Пезешкиан заявил о важности присутствия Ирана в ЕАЭС

Присутствие Ирана в ЕАЭС придаст большой импульс развитию двухсторонних отношений республики с Россией, считает президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:14:00+03:00

2025-01-17T14:14:00+03:00

2025-01-17T14:14:00+03:00

иран

россия

масуд пезешкиан

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979798094_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_62a33046fd8010c3eabf287303f7eca4.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Присутствие Ирана в ЕАЭС придаст большой импульс развитию двухсторонних отношений республики с Россией, считает президент Ирана Масуд Пезешкиан. Президент Ирана, который находится в России с официальным визитом, встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Что касается нашего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, я глубоко убежден, что наше присутствие в рамках этого объединения также придаст большой импульс развитию двухсторонних отношений", - сказал Пезешкиан на встрече с Мишустиным. Ранее лидеры Евразийского экономического союза одобрили решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС и утвердили решение о вступлении в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

https://ria.ru/20250117/iran-1994191302.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, россия, масуд пезешкиан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире