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Посол Ирана оценил договор о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.01.2025
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03:23 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/iran-1994105978.html
Посол Ирана оценил договор о сотрудничестве с Россией
Посол Ирана оценил договор о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.01.2025
Посол Ирана оценил договор о сотрудничестве с Россией
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Тегерана и Москвы будет способствовать расширению и углублению отношений между двумя этими странами, заявил... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T03:23:00+03:00
2025-01-17T03:23:00+03:00
иран
россия
москва
казем джалали
владимир путин
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Тегерана и Москвы будет способствовать расширению и углублению отношений между двумя этими странами, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. "Думаю, что путь наших отношений в различных областях будет расширяться, и этот договор обязательно сможет серьезно поспособствовать расширению и углублению наших отношений", – сказал посол. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://ria.ru/20250116/kreml-1994083300.html
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иран, россия, москва, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Посол Ирана оценил договор о сотрудничестве с Россией

Посол Джалали: договор о партнерстве поможет углубить отношения Ирана и России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Тегерана и Москвы будет способствовать расширению и углублению отношений между двумя этими странами, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 20:51
"Думаю, что путь наших отношений в различных областях будет расширяться, и этот договор обязательно сможет серьезно поспособствовать расширению и углублению наших отношений", – сказал посол.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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