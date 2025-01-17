Посол Ирана оценил договор о сотрудничестве с Россией
Посол Джалали: договор о партнерстве поможет углубить отношения Ирана и России
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Тегерана и Москвы будет способствовать расширению и углублению отношений между двумя этими странами, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
"Думаю, что путь наших отношений в различных областях будет расширяться, и этот договор обязательно сможет серьезно поспособствовать расширению и углублению наших отношений", – сказал посол.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.