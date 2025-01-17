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Пискарев призвал полностью исключить иноагентов из процесса просвещения - РИА Новости, 17.01.2025
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12:29 17.01.2025 (обновлено: 12:45 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/inoagenty-1994166516.html
Пискарев призвал полностью исключить иноагентов из процесса просвещения
Пискарев призвал полностью исключить иноагентов из процесса просвещения - РИА Новости, 17.01.2025
Пискарев призвал полностью исключить иноагентов из процесса просвещения
Законопроекты об исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в России будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии Госдумы по расследованию РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:29:00+03:00
2025-01-17T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Законопроекты об исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в России будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев."Главными проводниками натовской пропаганды являются иноагенты. Порядка 50 лиц, осуществляющих деятельность в указанных областях, уже включены в реестр иноагентов. Деятельность подобных коллаборантов несёт угрозу обеспечению развития научного потенциала России и духовно-нравственному развитию молодёжи. Необходимо полностью исключить иноагентов из процесса просвещения и образования в нашей стране. Соответствующие законопроекты рассмотрим на ближайшем заседании комиссии", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Депутат добавил, что в четверг через официальные ресурсы НАТО была предпринята очередная попытка по дискредитации российского образования. "Нас обвинили в манипулировании историей, а используемые учебники назвали "идеологической обработкой детей". Это грубое вмешательство во внутренние дела и попытка ослабить наш исторический суверенитет", - рассказал Пискарев.По его словам, уже давно доказанный факт, что именно НАТО является инициатором переписывания истории, а методы манипулирование ей - "визитная карточка западных идеологических спецопераций"."Поэтому новые предложения нашей комиссии о введении дополнительных мер защиты внутренней политики в сфере просвещения и образования необходимы и обоснованы", - добавил Пискарев.
https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Пискарев призвал полностью исключить иноагентов из процесса просвещения

Пискарев призвал исключить иноагентов из процесса просвещения и образования

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Законопроекты об исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в России будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.
"Главными проводниками натовской пропаганды являются иноагенты. Порядка 50 лиц, осуществляющих деятельность в указанных областях, уже включены в реестр иноагентов. Деятельность подобных коллаборантов несёт угрозу обеспечению развития научного потенциала России и духовно-нравственному развитию молодёжи. Необходимо полностью исключить иноагентов из процесса просвещения и образования в нашей стране. Соответствующие законопроекты рассмотрим на ближайшем заседании комиссии", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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9 января, 08:13
Депутат добавил, что в четверг через официальные ресурсы НАТО была предпринята очередная попытка по дискредитации российского образования. "Нас обвинили в манипулировании историей, а используемые учебники назвали "идеологической обработкой детей". Это грубое вмешательство во внутренние дела и попытка ослабить наш исторический суверенитет", - рассказал Пискарев.
По его словам, уже давно доказанный факт, что именно НАТО является инициатором переписывания истории, а методы манипулирование ей - "визитная карточка западных идеологических спецопераций".
"Поэтому новые предложения нашей комиссии о введении дополнительных мер защиты внутренней политики в сфере просвещения и образования необходимы и обоснованы", - добавил Пискарев.
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