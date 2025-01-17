https://ria.ru/20250117/inoagenty-1994166516.html

Пискарев призвал полностью исключить иноагентов из процесса просвещения

Пискарев призвал полностью исключить иноагентов из процесса просвещения - РИА Новости, 17.01.2025

Пискарев призвал полностью исключить иноагентов из процесса просвещения

Законопроекты об исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в России будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии Госдумы по расследованию РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:29:00+03:00

2025-01-17T12:29:00+03:00

2025-01-17T12:45:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Законопроекты об исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в России будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев."Главными проводниками натовской пропаганды являются иноагенты. Порядка 50 лиц, осуществляющих деятельность в указанных областях, уже включены в реестр иноагентов. Деятельность подобных коллаборантов несёт угрозу обеспечению развития научного потенциала России и духовно-нравственному развитию молодёжи. Необходимо полностью исключить иноагентов из процесса просвещения и образования в нашей стране. Соответствующие законопроекты рассмотрим на ближайшем заседании комиссии", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Депутат добавил, что в четверг через официальные ресурсы НАТО была предпринята очередная попытка по дискредитации российского образования. "Нас обвинили в манипулировании историей, а используемые учебники назвали "идеологической обработкой детей". Это грубое вмешательство во внутренние дела и попытка ослабить наш исторический суверенитет", - рассказал Пискарев.По его словам, уже давно доказанный факт, что именно НАТО является инициатором переписывания истории, а методы манипулирование ей - "визитная карточка западных идеологических спецопераций"."Поэтому новые предложения нашей комиссии о введении дополнительных мер защиты внутренней политики в сфере просвещения и образования необходимы и обоснованы", - добавил Пискарев.

https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество