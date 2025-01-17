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В Саратовской области приостановили занятия в школе из-за кишечной инфекции
В Саратовской области приостановили занятия в школе из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 17.01.2025
В Саратовской области приостановили занятия в школе из-за кишечной инфекции
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области приостановило очные занятия в средней школе города Маркса из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:41:00+03:00
2025-01-17T20:41:00+03:00
2025-01-17T20:41:00+03:00
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области приостановило очные занятия в средней школе города Маркса из-за выявленных случаев острой кишечной инфекции среди учащихся, сообщило ведомство. "В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди детей, обучающихся в МОУ СОШ № 3 Маркса, специалистами управления Роспотребнадзора по Саратовской области проводится эпидемиологическое расследование... По результатам проведенных исследований в пробах биологического материала, отобранных у контактных и персонала, обнаружена РНК норовируса второго генотипа. С 16 января 2025 года очная работа образовательной организации приостановлена, в том числе для проведения противоэпидемических мероприятий и заключительной дезинфекции", - говорится в сообщении. Специалисты для установления фактора передачи возбудителя инфекции провели в пищеблоке отбор проб готовой пищевой продукции и сырья, питьевой воды, смывов из объектов окружающей среды, дезинфицирующих средств. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20241217/infektsiya-1989747860.html
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происшествия, саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Происшествия, Саратовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
В Саратовской области приостановили занятия в школе из-за кишечной инфекции
В саратовском Марксе приостановили занятия в школе из-за кишечной инфекции