https://ria.ru/20250117/gubernator-1994217334.html

Военные из зоны СВО поблагодарили омского губернатора за гумпомощь

Военные из зоны СВО поблагодарили омского губернатора за гумпомощь - РИА Новости, 17.01.2025

Военные из зоны СВО поблагодарили омского губернатора за гумпомощь

Российские военнослужащие поблагодарили губернатора Омской области Виталия Хоценко за гуманитарную помощь воинским частям из Донецкой и Луганской Народных... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:27:00+03:00

2025-01-17T15:27:00+03:00

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ОМСК, 17 янв- РИА Новости. Российские военнослужащие поблагодарили губернатора Омской области Виталия Хоценко за гуманитарную помощь воинским частям из Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказали в пресс-службе правительства региона. В адрес Хоценко поступило благодарственное письмо от командования и личного состава артиллерии, в котором отмечена отзывчивость омичей, способствующая повышению боевого духа и укреплению уверенности в победе, говорится на сайте правительства области. "Командование и личный состав артиллерийских подразделений в зоне специальной военной операции выразили благодарность губернатору Омской области за гуманитарную помощь воинским частям, защищающим Донецкую и Луганскую Народные Республики", – сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что жители, предприятия и учреждения региона постоянно собирают и доставляют гуманитарные грузы для военных на территории ЛНР и ДНР. Работа организована через региональные гуманитарные центры.

омская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, омская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, виталий хоценко, сво