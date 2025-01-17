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Военные из зоны СВО поблагодарили омского губернатора за гумпомощь
Военные из зоны СВО поблагодарили омского губернатора за гумпомощь - РИА Новости, 17.01.2025
Военные из зоны СВО поблагодарили омского губернатора за гумпомощь
Российские военнослужащие поблагодарили губернатора Омской области Виталия Хоценко за гуманитарную помощь воинским частям из Донецкой и Луганской Народных... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:27:00+03:00
2025-01-17T15:27:00+03:00
2025-01-17T15:28:00+03:00
омская область
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ОМСК, 17 янв- РИА Новости. Российские военнослужащие поблагодарили губернатора Омской области Виталия Хоценко за гуманитарную помощь воинским частям из Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказали в пресс-службе правительства региона. В адрес Хоценко поступило благодарственное письмо от командования и личного состава артиллерии, в котором отмечена отзывчивость омичей, способствующая повышению боевого духа и укреплению уверенности в победе, говорится на сайте правительства области. "Командование и личный состав артиллерийских подразделений в зоне специальной военной операции выразили благодарность губернатору Омской области за гуманитарную помощь воинским частям, защищающим Донецкую и Луганскую Народные Республики", – сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что жители, предприятия и учреждения региона постоянно собирают и доставляют гуманитарные грузы для военных на территории ЛНР и ДНР. Работа организована через региональные гуманитарные центры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Омская область , В мире, Омская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Виталий Хоценко, СВО
Военные из зоны СВО поблагодарили омского губернатора за гумпомощь
Российские военные из зоны СВО поблагодарили омского губернатора за гумпомощь