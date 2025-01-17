https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994107922.html

В Гренландии заявили, что весь мир пытается завоевать страну

В Гренландии заявили, что весь мир пытается завоевать страну - РИА Новости, 17.01.2025

В Гренландии заявили, что весь мир пытается завоевать страну

Весь мир пытается завоевать Гренландию, чтобы иметь возможность использовать ее природные ресурсы, не спрашивая мнения жителей, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T04:21:00+03:00

2025-01-17T04:21:00+03:00

2025-01-17T04:21:00+03:00

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НУУК (Гренландия), 17 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Весь мир пытается завоевать Гренландию, чтобы иметь возможность использовать ее природные ресурсы, не спрашивая мнения жителей, заявил РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг. "Гренландия нужна всем. Европейский союз перешел в наступление на очарование. США тоже. ЕС также открывает здесь представительство. Все пытаются завоевать Гренландию. Нас не спрашивают, чего мы хотим. "Что ж, если вы не используете свои ресурсы, мы хотим это сделать", именно такое мнение мы постоянно слышим. Но вы должны помнить. Инуиты и гренландцы уважительно относятся к природе. Поэтому мы, естественно, не занимаемся добычей полезных ископаемых. Мы занимаемся охотой и рыболовством. Таким образом, в Гренландии очень трудно получить общий доступ к добыче полезных ископаемых, редкоземельных элементов и минералов и всему такому", - сказал Броберг, занимавший пост главы МИД в 2021 году. В понедельник на пресс-конференции премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия хочет сотрудничать с другими партнерами, помимо США, чтобы укрепить свою независимость. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994105291.html

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994092076.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, евросоюз